https://ria.ru/20220321/rabota-1779193822.html
Россияне назвали главные факторы при выборе новой работы
Россияне назвали главные факторы при выборе новой работы - РИА Новости, 21.03.2022
Россияне назвали главные факторы при выборе новой работы
Россияне считают стабильность главным фактором при выборе новой работы, на втором месте идет уровень заработной платы, на третьем — адекватный коллектив и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T04:07
2022-03-21T04:07
2022-03-21T04:10
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7d38425db240a9d059414b7f54d164.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россияне считают стабильность главным фактором при выборе новой работы, на втором месте идет уровень заработной платы, на третьем — адекватный коллектив и руководство компании, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В свою очередь 44% опрошенных рассказали, что ищут работу ближе к дому. Для трети респондентов важна возможность карьерного роста на новой работе, а 32% хотели бы найти работу с гибким графиком.При этом, как выяснили специалисты, 30% россиян обращают внимание на интересные рабочие задачи. "28% опрошенных отметили, что для них важны возможность обучения в компании, а также четкий баланс между работой и личной жизнью. Четверть респондентов (25%) надеется найти новую работу с удаленным форматом занятости, а для 11% опрошенных важно отсутствие дресс-кода", - поясняется в исследовании.Специалисты опросили более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России, которые находятся в поиске новой работы. Респондентам в некоторых вопросах предлагался множественный вариант выбора.
https://ria.ru/20220321/zarplaty-1779185274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7bca4ad1f3e24c52760acb97d7b7d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
04:07 21.03.2022 (обновлено: 04:10 21.03.2022)
Россияне назвали главные факторы при выборе новой работы
Опрос "Работы.ру": 67% россиян считают стабильность главным фактором при трудоустройстве
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россияне считают стабильность главным фактором при выборе новой работы, на втором месте идет уровень заработной платы, на третьем — адекватный коллектив и руководство компании, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Самым важным фактором при поиске новой работы на сегодняшний день стала стабильность — ее отметили 67% опрошенных жителей России. 63% респондентов указали, что для них один из решающих факторов при выборе новой работы — высокий уровень заплаты. Еще 54% участников исследования отметили важность адекватного рабочего коллектива и руководства компании", - выяснили специалисты.
В свою очередь 44% опрошенных рассказали, что ищут работу ближе к дому. Для трети респондентов важна возможность карьерного роста на новой работе, а 32% хотели бы найти работу с гибким графиком.
При этом, как выяснили специалисты, 30% россиян обращают внимание на интересные рабочие задачи. "28% опрошенных отметили, что для них важны возможность обучения в компании, а также четкий баланс между работой и личной жизнью. Четверть респондентов (25%) надеется найти новую работу с удаленным форматом занятости, а для 11% опрошенных важно отсутствие дресс-кода", - поясняется в исследовании.
Специалисты опросили более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России
, которые находятся в поиске новой работы. Респондентам в некоторых вопросах предлагался множественный вариант выбора.