https://ria.ru/20220321/rabota-1779193822.html

Россияне назвали главные факторы при выборе новой работы

Россияне назвали главные факторы при выборе новой работы - РИА Новости, 21.03.2022

Россияне назвали главные факторы при выборе новой работы

Россияне считают стабильность главным фактором при выборе новой работы, на втором месте идет уровень заработной платы, на третьем — адекватный коллектив и... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T04:07

2022-03-21T04:07

2022-03-21T04:10

общество

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россияне считают стабильность главным фактором при выборе новой работы, на втором месте идет уровень заработной платы, на третьем — адекватный коллектив и руководство компании, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В свою очередь 44% опрошенных рассказали, что ищут работу ближе к дому. Для трети респондентов важна возможность карьерного роста на новой работе, а 32% хотели бы найти работу с гибким графиком.При этом, как выяснили специалисты, 30% россиян обращают внимание на интересные рабочие задачи. "28% опрошенных отметили, что для них важны возможность обучения в компании, а также четкий баланс между работой и личной жизнью. Четверть респондентов (25%) надеется найти новую работу с удаленным форматом занятости, а для 11% опрошенных важно отсутствие дресс-кода", - поясняется в исследовании.Специалисты опросили более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России, которые находятся в поиске новой работы. Респондентам в некоторых вопросах предлагался множественный вариант выбора.

https://ria.ru/20220321/zarplaty-1779185274.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия