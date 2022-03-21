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В IKEA заявили, что фотографии Путина в магазине в Загребе смонтированы - РИА Новости, 21.03.2022
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В IKEA заявили, что фотографии Путина в магазине в Загребе смонтированы
В IKEA заявили, что фотографии Путина в магазине в Загребе смонтированы - РИА Новости, 21.03.2022
В IKEA заявили, что фотографии Путина в магазине в Загребе смонтированы
Фотографии президента РФ Владимира Путина, якобы появившиеся в магазине IKEA в столице Хорватии Загребе, смонтированы в графическом редакторе, заявили РИА... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:18
2022-03-21T23:18
в мире
владимир путин
россия
москва
швеция
ikea international group
вооруженные силы рф
хорватия
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БЕЛГРАД, 21 мар - РИА Новости. Фотографии президента РФ Владимира Путина, якобы появившиеся в магазине IKEA в столице Хорватии Загребе, смонтированы в графическом редакторе, заявили РИА Новости в компании по результатам проверки.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фотографий появились портреты Путина. Сотрудник магазина IKEA в столице Хорватии Загребе заявил в понедельник РИА Новости, что идет проверка информации."Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией", - заявил официальный представитель компании по связям с общественностью Миливой Джилас.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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москва
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хорватия
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в мире, владимир путин, россия, москва, швеция, ikea international group, вооруженные силы рф, хорватия, загреб
23:18 21.03.2022
 
В IKEA заявили, что фотографии Путина в магазине в Загребе смонтированы

В хорватской IKEA заявили, что фотографии Путина в магазине в Загребе смонтированы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннер магазина Ikea
Баннер магазина Ikea - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Баннер магазина Ikea
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 21 мар - РИА Новости. Фотографии президента РФ Владимира Путина, якобы появившиеся в магазине IKEA в столице Хорватии Загребе, смонтированы в графическом редакторе, заявили РИА Новости в компании по результатам проверки.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фотографий появились портреты Путина. Сотрудник магазина IKEA в столице Хорватии Загребе заявил в понедельник РИА Новости, что идет проверка информации.
"Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией", - заявил официальный представитель компании по связям с общественностью Миливой Джилас.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.
ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинРоссияМоскваШвецияIKEA International GroupВооруженные силы РФХорватияЗагреб
 
 
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