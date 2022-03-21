https://ria.ru/20220321/putin-1779358581.html

IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Загребе

IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Загребе - РИА Новости, 21.03.2022

IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Загребе

Сотрудник магазина IKEA в столице Хорватии Загребе заявил РИА Новости, что идет проверка появившейся в СМИ информации о размещении портретов президента России... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T23:12

2022-03-21T23:12

2022-03-21T23:37

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сотрудник магазина IKEA в столице Хорватии Загребе заявил РИА Новости, что идет проверка появившейся в СМИ информации о размещении портретов президента России Владимира Путина в магазине.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фотографий появились портреты Владимира Путина."Мы слышали об этих новостях сегодня, <…> сейчас ведется проверка", — заявил РИА Новости специалист по клиентской поддержке.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца — до конца мая.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html

https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, москва, швеция, вооруженные силы рф, ikea international group, хорватия, загреб