Рейтинг@Mail.ru
IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Загребе - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/putin-1779358581.html
IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Загребе
IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Загребе - РИА Новости, 21.03.2022
IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Загребе
Сотрудник магазина IKEA в столице Хорватии Загребе заявил РИА Новости, что идет проверка появившейся в СМИ информации о размещении портретов президента России... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:12
2022-03-21T23:37
в мире
владимир путин
россия
москва
швеция
вооруженные силы рф
ikea international group
хорватия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768550403_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_54b6f6a863719737fa4f819bcf3ab984.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сотрудник магазина IKEA в столице Хорватии Загребе заявил РИА Новости, что идет проверка появившейся в СМИ информации о размещении портретов президента России Владимира Путина в магазине.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фотографий появились портреты Владимира Путина."Мы слышали об этих новостях сегодня, &lt;…&gt; сейчас ведется проверка", — заявил РИА Новости специалист по клиентской поддержке.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца — до конца мая.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html
https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html
россия
москва
швеция
хорватия
загреб
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768550403_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_658b15373d376f6523307ce2793b6550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, москва, швеция, вооруженные силы рф, ikea international group, хорватия, загреб
23:12 21.03.2022 (обновлено: 23:37 21.03.2022)
 
IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Загребе

IKEA заявила, что проверит данные о фотографиях Путина в магазине в хорватском Загребе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлажки с логотипом в магазине IKEA
Флажки с логотипом в магазине IKEA - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Флажки с логотипом в магазине IKEA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сотрудник магазина IKEA в столице Хорватии Загребе заявил РИА Новости, что идет проверка появившейся в СМИ информации о размещении портретов президента России Владимира Путина в магазине.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фотографий появились портреты Владимира Путина.
"Мы слышали об этих новостях сегодня, <…> сейчас ведется проверка", — заявил РИА Новости специалист по клиентской поддержке.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.
Магазин IKEA в Химках Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
Перемена мест: кто займет ниши западных компаний в России
ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца — до конца мая.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Посетители у ресторана Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 03:43
В России появился список компаний, которые могут национализировать
 
В миреВладимир ПутинРоссияМоскваШвецияВооруженные силы РФIKEA International GroupХорватияЗагреб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала