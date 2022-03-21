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Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 21.03.2022
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Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 21.03.2022
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:08
2022-03-21T12:08
политика
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин продолжает работу с регионами, и сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у президента, будет разговор по региональным делам", - сказал Песков журналистам, уточнив, что встреча будет публичной.Кроме того, добавил представитель Кремля, у президента на понедельник запланировано несколько международных телефонных разговоров.
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политика, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, владимир путин
12:08 21.03.2022
 
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных разговоров и встретится с главой ЯНАО Артюховым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин продолжает работу с регионами, и сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у президента, будет разговор по региональным делам", - сказал Песков журналистам, уточнив, что встреча будет публичной.
Кроме того, добавил представитель Кремля, у президента на понедельник запланировано несколько международных телефонных разговоров.
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ПолитикаДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)РоссияВладимир Путин
 
 
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