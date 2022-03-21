https://ria.ru/20220321/putin-1779238634.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 21.03.2022

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:08

2022-03-21T12:08

2022-03-21T12:08

политика

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин продолжает работу с регионами, и сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у президента, будет разговор по региональным делам", - сказал Песков журналистам, уточнив, что встреча будет публичной.Кроме того, добавил представитель Кремля, у президента на понедельник запланировано несколько международных телефонных разговоров.

https://ria.ru/20220321/vstrecha-1779238442.html

россия

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Владимир Лаврентьев

политика, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, владимир путин