https://ria.ru/20220321/putin-1779238634.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 21.03.2022
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:08
2022-03-21T12:08
2022-03-21T12:08
политика
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин продолжает работу с регионами, и сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у президента, будет разговор по региональным делам", - сказал Песков журналистам, уточнив, что встреча будет публичной.Кроме того, добавил представитель Кремля, у президента на понедельник запланировано несколько международных телефонных разговоров.
https://ria.ru/20220321/vstrecha-1779238442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, владимир путин
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных разговоров и встретится с главой ЯНАО Артюховым