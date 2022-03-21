https://ria.ru/20220321/proverka-1779202425.html

Следователи начали проверку после аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону

Следователи начали проверку после аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.03.2022

Следователи начали проверку после аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону

Следователи начали проверку после ЧП с порывом теплотрассы в Ростове-на-Дону, из-за которого пострадали 13 человек, в том числе ребенок, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:47

2022-03-21T08:47

2022-03-21T11:28

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после ЧП с порывом теплотрассы в Ростове-на-Дону, из-за которого пострадали 13 человек, в том числе ребенок, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Порыв теплотрассы диаметром 1 000 миллиметров произошел на улице Малиновского, 18 в ночь на понедельник. Из домов поблизости, куда горячая вода попадала через окна, были эвакуированы 35 человек. С термическими ожогами госпитализировали 13 человек."В Советский межрайонный следственный отдел СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о прорыве теплотрассы рядом с одним из многоквартирных жилых домой, в результате которого пострадало 13 человек, в том числе один несовершеннолетний. По данному факту организована доследственная проверка", - сказал представитель СУСК.По данным следствия, из-за порыва были повреждены окна квартир, расположенных на третьем и четвертом этажах соседнего дома. Жильцы получили ожоги и были госпитализированы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.По словам представителя прокуратуры Ростовской области, ведомство также организовало проверку соблюдения требований федерального законодательства. Эвакуированные жильцы вернулись в квартиры, добавил он журналистам.В настоящее время без тепла остается один 25-этажный трехподъездный дом.

https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778463078.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ростов-на-дону