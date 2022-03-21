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Дегтярев опубликовал очередное "пророчество" Жириновского про НАТО - РИА Новости, 21.03.2022
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Дегтярев опубликовал очередное "пророчество" Жириновского про НАТО
Дегтярев опубликовал очередное "пророчество" Жириновского про НАТО - РИА Новости, 21.03.2022
Дегтярев опубликовал очередное "пророчество" Жириновского про НАТО
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T06:11
2022-03-21T06:50
хабаровский край
лдпр
россия
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в понедельник очередное "предсказание" о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.Дегтярев опубликовал уже два "пророчества" Жириновского - о том, что Украины как государства не будет и о "плохо соображающем" Джо Байдене, который "по физическому состоянию не должен быть президентом", и будущем США. Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы".Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин: "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится".В воскресенье в соцсетях появилась информация о том, что Жириновскому после восстановления на прошлой неделе снова стало плохо: врачи диагностировали у него массивный отек легких и септический шок. О состоянии главы партии либерал-демократов говорилось как о "критическом". В ЛДПР эту информацию опровергли, сообщив, что политик проходит реабилитацию.
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хабаровский край, лдпр, россия, общество, в мире
06:11 21.03.2022 (обновлено: 06:50 21.03.2022)
 
Дегтярев опубликовал очередное "пророчество" Жириновского про НАТО

Губернатор Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в понедельник очередное "предсказание" о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.
Дегтярев опубликовал уже два "пророчества" Жириновского - о том, что Украины как государства не будет и о "плохо соображающем" Джо Байдене, который "по физическому состоянию не должен быть президентом", и будущем США. Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы".

"НАТО не нужна Украина, — говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской "элите", среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, — ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином", - написал Дегтярев, цитируя Жириновского.

Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.
Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин: "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится".
В воскресенье в соцсетях появилась информация о том, что Жириновскому после восстановления на прошлой неделе снова стало плохо: врачи диагностировали у него массивный отек легких и септический шок. О состоянии главы партии либерал-демократов говорилось как о "критическом". В ЛДПР эту информацию опровергли, сообщив, что политик проходит реабилитацию.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную думу России - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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