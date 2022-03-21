https://ria.ru/20220321/prorochestvo-1779195976.html

Дегтярев опубликовал очередное "пророчество" Жириновского про НАТО

Дегтярев опубликовал очередное "пророчество" Жириновского про НАТО - РИА Новости, 21.03.2022

Дегтярев опубликовал очередное "пророчество" Жириновского про НАТО

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T06:11

2022-03-21T06:11

2022-03-21T06:50

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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в понедельник очередное "предсказание" о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.Дегтярев опубликовал уже два "пророчества" Жириновского - о том, что Украины как государства не будет и о "плохо соображающем" Джо Байдене, который "по физическому состоянию не должен быть президентом", и будущем США. Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы".Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин: "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится".В воскресенье в соцсетях появилась информация о том, что Жириновскому после восстановления на прошлой неделе снова стало плохо: врачи диагностировали у него массивный отек легких и септический шок. О состоянии главы партии либерал-демократов говорилось как о "критическом". В ЛДПР эту информацию опровергли, сообщив, что политик проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779115472.html

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