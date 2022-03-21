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Минобороны запустило проект о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

Минобороны запустило проект о зверствах украинских националистов в годы ВОВ - РИА Новости, 21.03.2022

Минобороны запустило проект о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

Министерство обороны России на своем сайте запустило новый историко-познавательный проект "Архивы помнят все... Преступления украинских националистов забвению... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T00:25

2022-03-21T00:25

2022-03-21T09:48

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министерство обороны России на своем сайте запустило новый историко-познавательный проект "Архивы помнят все... Преступления украинских националистов забвению не подлежат", посвященный доказательствам чудовищных зверств украинских националистов в отношении своего народа в годы Великой Отечественной войны.В годы Великой Отечественной войны руководство Советского Союза и командование Красной Армии инициировало расследования преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях СССР. Были вскрыты и подтверждены многочисленные факты геноцида советского мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую — с особой жестокостью) ни в чем не повинных граждан, в том числе – стариков, женщин и детей."Фашистские коллаборанты – украинские националисты-бандеровцы оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ", - указали в Минобороны."Украинская армия" Третьего рейхаУже в январе 1942 года народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал в Наркомат обороны о создании германским командованием на оккупированной территории УССР "украинской армии". Как значится в документе, немцы не только проводили учет военнообязанных украинцев от 16 до 50 лет, но и создавали специальные лагеря и школы для военнопленных украинской национальности, где обучали их "тактике, строевому, подрывному и автомобильному делу"."Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности", – сообщал Берия. В каратели вступали дезертиры и местные националистические элементы.На момент доклада уже были сформированы карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской областях, оккупированных немцами. "Германские власти предоставляют этим отрядам неограниченные права, вплоть до расстрела", – свидетельствует документ.Расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Советской Украины начинались сразу же по их освобождению Красной армией.В разгар проведения войсками 1-го Украинского фронта Проскуровско-Черновицкой наступательной операции по разгрому основных сил немецкой группы армий "Юг" и по освобождению части правобережной Украинской ССР, 11 апреля 1944 года, специальная комиссия 1-го дивизиона 206-го гвардейского легкого артиллерийского полка составила акт о расследовании случая массового убийства бандеровцами мирных жителей одного из сел Тернопольской области.В этом рукописном документе засвидетельствован факт массового расстрела украинскими националистами более сотни мирных жителей села Нова-Брикуля Струсовского района Тернопольской области. Бандеровцы в семь часов утра окружили село и начали сгонять людей якобы на работы. Собрав 150 человек, бандиты увели их "южнее села на один километр". Позднее в тот же день оставшиеся мирные жители пошли искать односельчан и обнаружили место их расстрела.Детей зарубали топорамиНекоторые опубликованные в разделе акты, в частности, о зверствах украинских националистов от 7 июня 1944 года в селе Косув, свидетельствуют об особой жестокости бандеровцев, проявленной при массовых убийствах: "В одном километре севернее села Косув, на поле, и в двух километрах северо-западнее этого же села, на конском кладбище, имеются две ямы, при вскрытии которых обнаружены трупы в количестве около 100".В акте о зверствах украинских националистов-бандеровцев в селе Могильницы представлены ужасные последствия других массовых убийств, даны имена и фамилии жертв украинских националистов, а также описаны действия бандеровцев: "Банда убийц выламывала двери и окна, врывались в квартиры, расстреливали, резали и убивали топором и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков и старух… Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежащего замученным семьям", – сообщается в акте.Согласно документу, возле населенного пункта Могильницы нашли пять ям: "Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей, зверски замученных граждан села Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев".Здесь же приведены примеры изуверства националистов в отношении женщин, детей, в том числе даже грудничков, и стариков. Среди убитых в яме были "два пленных красноармейца, фамилии которых не установлены. На трупах имеются следы ножевых ран, показывающие, что они были зарезаны ножами".Бандиты на довольствии у гитлеровцев"Не стоит думать, что бандеровские банды вели так называемую "освободительную" войну и с немцами, и с Красной Армией, – как пытаются внушить своим гражданам украинские власти последних десятилетий", - отмечает Минобороны.В опубликованной докладной записке начальника Украинского штаба партизанского движения "Об активных действиях бандеровцев на Волыни в контакте с немцами против Красной Армии и советских партизан" от 10 мая 1944 года говорится не только о тесном военно-политическом сотрудничестве немецко-фашистских оккупантов и бандеровцев-коллаборантов, но и об "избирательности" последних при совершении преступлений.Так, помимо свидетельств о снабжении немцами отрядов Украинской повстанческой армии* и бандеровских группировок продуктами питания, немецким оружием и новым немецким военным обмундированием, в документе приведена цитата из обнаруженного в разгромленном "штабе УПА" приказа за подписью "Клима Савур", в котором говорилось, что украинские националисты не должны вступать в борьбу с "мадьярами, словаками, литовцами и другими союзными войсками Гитлера".Далее в документе отмечается, что при стремительном наступлении регулярных частей Красной Армии и рейдах советских партизанских отрядов по фашистским тылам крупные отряды УПА "в беспорядке отходили вместе с немцами, направляясь в Галицию и районы Пинских болот", в то время как "мелкие отряды и группы, оставаясь в тылу Красной Армии, прятались в лесах и частично расходились по домам, сохраняя оружие".Описываются многочисленные случаи террора бандеровцами местного населения. К примеру, приводятся указания "краевого провода" (местной администрации) ОУН Волыни: "В связи с продвижением Красной Армии на запад и выходом советских партизан на Волынь и Галицию, – уничтожать семьи восточников (жителей восточных районов Украины – ред.), бывших советских служащих и советских активистов села".Убивали целыми семьямиВ разделе представлены различные политдонесения областных военных комиссариатов (ОВК) за 1944-1945 годы, в которых описаны факты зверств бандеровцев в отношении мирных жителей в Тернопольской, Черновицкой, Станиславской и Ровенской областях Советской Украины, их террора над местным населением. В этих документах сообщается об убийствах целых семей, представителей местных партийно-административных органов.Например, в донесении Тернопольского ОВК описывается множество фактов зверства бандеровцев в отношении мирных украинцев. "В Будановском районе в ночь с 12 на 13 апреля с.г. банда в количестве до 30 человек напала на село Слобидка Яновская, бандиты ворвались в квартиру председателя сельсовета Маларьчук Федора Михайловича, убили последнего и его жену Маларьчук Марию Степановну, одновременно тут же убили по соседству живущих две гражданки, по национальности украинки, после чего бандиты скрылись в лес", – так в документе представлен самый типичный случай многочисленных разбойных нападений.В донесениях Черновицкого ОВК сообщается, что на территории одного из районов банды националистов продолжают грабить местных жителей, при этом агитируя их против призыва в Красную Армию. Эти же донесения свидетельствуют о террористическом характере действий бандеровцев, которые запугивали мирных граждан: "В селе Карапчив бандиты в ночь на 12.01 похитили несколько человек местных жителей, раздев которых выбросили на дорогу восемь голых трупов".Документ от Станиславского ОВК свидетельствует о фактах издевательств бандеровцев над телами убитых: "В селе Михалкув бандеровцы убили семь человек из местных жителей, причем секретаря сельсовета, девушку, казнили, отрезав нос, губы, груди".В донесении Ровенского ОВК подчеркивается, что террористические действия украинских националистов направлены "не только против совпартактива, но и населения". Здесь же приводятся свидетельства их жестокости: "В ночь с 14 на 15/I-45г. в одном километре от райцентра группа бандитов в количестве 12 человек пришла к инвалиду Отечественной войны, убила его мать и сестру за то, что он, т.е. инвалид Отечественной войны, не явился в банду по их вызову".В другом политдонесении того же военкомата, помимо свидетельств злодеяний, разбойных нападений, убийств, устраиваемых националистическими бандами во всех районах области, также приводится интересный факт, подтверждающий отрицательное отношение населения к украинским националистам: "В Березовском райвоенкомате с пересыльного пункта пытался бежать один бандеровец, местные жители заметили и не только помогли его поймать, но избили его за то, что он пытался сбежать с пересыльного пункта".В опубликованном политдонесении начальника Главного политического Управления Красной Армии в ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1945 года сообщается, что банды националистов активно действуют лишь в тех районах, где меньше вероятность встретиться с советскими вооруженными подразделениями: "Местные работники говорят: где есть отряд Красной Армии, там и хлебопоставки выполняются и работать можно".Кроме того, в документе помимо случаев нападений на небольшие группы военнослужащих, на транспорт с продовольствием зафиксировано и сожжение бандеровцами школы: "В Косовском районе в ночь на 11 октября бандиты сожгли одну из лучших школ района — Химчинскую НСШ".Особую агрессию украинские националисты проявляли в отношении русских, о чем свидетельствуют следующие строки донесения: "В селе Куринов этого же района бандиты повесили сына священника "за то, что он русский".Провокации бандеровцевСогласно политдонесению Главного политического управления Красной Армии от 10 августа 1944 года, украинские националисты с целью дискредитации Красной Армии устраивали провокации, убивая мирных граждан украинской национальности: "Для того, чтобы восстановить население против Красной Армии и советской власти бандеровцы прибегают к методам провокации. Под видом советских военнослужащих нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей – украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана".В документе отмечено, что аналогичные факты были зарегистрированы и "в других районах западной Украины".В другом документе, политдонесении "О деятельности банд немецко-украинских националистов на территории Тернопольской области", так же представлены факты провокационных действий националистов: "В Скалатском районе группа в количестве восемь человек, в военной форме, причем – один из них в форме капитана, другой лейтенанта, – 9.10 с.г. в 19.00 подъехала к месту, где рабочие МТС (машинно-тракторной станции – ред.) производили обмолот хлеба... Бандеровцы под силой оружия рабочих отвели в сторону, повернули их лицом в поле и подожгли хлеб, трактор и молотилку, а сами скрылись в лес".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210824/ubiystvo-1746959752.html

https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779064820.html

https://ria.ru/20220127/fsb-1769735702.html

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https://ria.ru/20210419/gitlerovtsy-1728866425.html

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Максим Горбачев

россия, украина, общество