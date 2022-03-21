00:25 21.03.2022 (обновлено: 09:48 21.03.2022)
Минобороны запустило проект о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Минобороны России запустило проект о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОдесский морской порт, взорванный фашистами при отступлении, Украина
Одесский морской порт, взорванный фашистами при отступлении, Украина
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министерство обороны России на своем сайте запустило новый историко-познавательный проект "Архивы помнят все... Преступления украинских националистов забвению не подлежат", посвященный доказательствам чудовищных зверств украинских националистов в отношении своего народа в годы Великой Отечественной войны.
"Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом", - отметили в военном ведомстве.
В годы Великой Отечественной войны руководство Советского Союза и командование Красной Армии инициировало расследования преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях СССР. Были вскрыты и подтверждены многочисленные факты геноцида советского мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую — с особой жестокостью) ни в чем не повинных граждан, в том числе – стариков, женщин и детей.
"Фашистские коллаборанты – украинские националисты-бандеровцы оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ", - указали в Минобороны.
"Украинская армия" Третьего рейха
Уже в январе 1942 года народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал в Наркомат обороны о создании германским командованием на оккупированной территории УССР "украинской армии". Как значится в документе, немцы не только проводили учет военнообязанных украинцев от 16 до 50 лет, но и создавали специальные лагеря и школы для военнопленных украинской национальности, где обучали их "тактике, строевому, подрывному и автомобильному делу".
"Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности", – сообщал Берия. В каратели вступали дезертиры и местные националистические элементы.
На момент доклада уже были сформированы карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской областях, оккупированных немцами. "Германские власти предоставляют этим отрядам неограниченные права, вплоть до расстрела", – свидетельствует документ.
© РИА-СовИнформБюро / Савранский
Концлагерь для советских военнопленных
Расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Советской Украины начинались сразу же по их освобождению Красной армией.
В разгар проведения войсками 1-го Украинского фронта Проскуровско-Черновицкой наступательной операции по разгрому основных сил немецкой группы армий "Юг" и по освобождению части правобережной Украинской ССР, 11 апреля 1944 года, специальная комиссия 1-го дивизиона 206-го гвардейского легкого артиллерийского полка составила акт о расследовании случая массового убийства бандеровцами мирных жителей одного из сел Тернопольской области.
В этом рукописном документе засвидетельствован факт массового расстрела украинскими националистами более сотни мирных жителей села Нова-Брикуля Струсовского района Тернопольской области. Бандеровцы в семь часов утра окружили село и начали сгонять людей якобы на работы. Собрав 150 человек, бандиты увели их "южнее села на один километр". Позднее в тот же день оставшиеся мирные жители пошли искать односельчан и обнаружили место их расстрела.
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Детей зарубали топорами
Некоторые опубликованные в разделе акты, в частности, о зверствах украинских националистов от 7 июня 1944 года в селе Косув, свидетельствуют об особой жестокости бандеровцев, проявленной при массовых убийствах: "В одном километре севернее села Косув, на поле, и в двух километрах северо-западнее этого же села, на конском кладбище, имеются две ямы, при вскрытии которых обнаружены трупы в количестве около 100".
"Медицинским осмотром установлено, что в числе открытых трупов имеются женщины, дети и старики. Осмотр трупов показал, что граждане были убиты без применения огнестрельного оружия, после истязаний, а именно ударами тяжелых предметов, в результате чего имеются проломы черепов, переломы конечностей, удары в грудную клетку и т.д.", - говорилось в документе.
В акте о зверствах украинских националистов-бандеровцев в селе Могильницы представлены ужасные последствия других массовых убийств, даны имена и фамилии жертв украинских националистов, а также описаны действия бандеровцев: "Банда убийц выламывала двери и окна, врывались в квартиры, расстреливали, резали и убивали топором и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков и старух… Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежащего замученным семьям", – сообщается в акте.
Согласно документу, возле населенного пункта Могильницы нашли пять ям: "Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей, зверски замученных граждан села Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев".
Здесь же приведены примеры изуверства националистов в отношении женщин, детей, в том числе даже грудничков, и стариков. Среди убитых в яме были "два пленных красноармейца, фамилии которых не установлены. На трупах имеются следы ножевых ран, показывающие, что они были зарезаны ножами".
Бандиты на довольствии у гитлеровцев
"Не стоит думать, что бандеровские банды вели так называемую "освободительную" войну и с немцами, и с Красной Армией, – как пытаются внушить своим гражданам украинские власти последних десятилетий", - отмечает Минобороны.
В опубликованной докладной записке начальника Украинского штаба партизанского движения "Об активных действиях бандеровцев на Волыни в контакте с немцами против Красной Армии и советских партизан" от 10 мая 1944 года говорится не только о тесном военно-политическом сотрудничестве немецко-фашистских оккупантов и бандеровцев-коллаборантов, но и об "избирательности" последних при совершении преступлений.
Так, помимо свидетельств о снабжении немцами отрядов Украинской повстанческой армии* и бандеровских группировок продуктами питания, немецким оружием и новым немецким военным обмундированием, в документе приведена цитата из обнаруженного в разгромленном "штабе УПА" приказа за подписью "Клима Савур", в котором говорилось, что украинские националисты не должны вступать в борьбу с "мадьярами, словаками, литовцами и другими союзными войсками Гитлера".
Далее в документе отмечается, что при стремительном наступлении регулярных частей Красной Армии и рейдах советских партизанских отрядов по фашистским тылам крупные отряды УПА "в беспорядке отходили вместе с немцами, направляясь в Галицию и районы Пинских болот", в то время как "мелкие отряды и группы, оставаясь в тылу Красной Армии, прятались в лесах и частично расходились по домам, сохраняя оружие".
Описываются многочисленные случаи террора бандеровцами местного населения. К примеру, приводятся указания "краевого провода" (местной администрации) ОУН Волыни: "В связи с продвижением Красной Армии на запад и выходом советских партизан на Волынь и Галицию, – уничтожать семьи восточников (жителей восточных районов Украины – ред.), бывших советских служащих и советских активистов села".
Убивали целыми семьями
В разделе представлены различные политдонесения областных военных комиссариатов (ОВК) за 1944-1945 годы, в которых описаны факты зверств бандеровцев в отношении мирных жителей в Тернопольской, Черновицкой, Станиславской и Ровенской областях Советской Украины, их террора над местным населением. В этих документах сообщается об убийствах целых семей, представителей местных партийно-административных органов.
Например, в донесении Тернопольского ОВК описывается множество фактов зверства бандеровцев в отношении мирных украинцев. "В Будановском районе в ночь с 12 на 13 апреля с.г. банда в количестве до 30 человек напала на село Слобидка Яновская, бандиты ворвались в квартиру председателя сельсовета Маларьчук Федора Михайловича, убили последнего и его жену Маларьчук Марию Степановну, одновременно тут же убили по соседству живущих две гражданки, по национальности украинки, после чего бандиты скрылись в лес", – так в документе представлен самый типичный случай многочисленных разбойных нападений.
В донесениях Черновицкого ОВК сообщается, что на территории одного из районов банды националистов продолжают грабить местных жителей, при этом агитируя их против призыва в Красную Армию. Эти же донесения свидетельствуют о террористическом характере действий бандеровцев, которые запугивали мирных граждан: "В селе Карапчив бандиты в ночь на 12.01 похитили несколько человек местных жителей, раздев которых выбросили на дорогу восемь голых трупов".
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Документ от Станиславского ОВК свидетельствует о фактах издевательств бандеровцев над телами убитых: "В селе Михалкув бандеровцы убили семь человек из местных жителей, причем секретаря сельсовета, девушку, казнили, отрезав нос, губы, груди".
В донесении Ровенского ОВК подчеркивается, что террористические действия украинских националистов направлены "не только против совпартактива, но и населения". Здесь же приводятся свидетельства их жестокости: "В ночь с 14 на 15/I-45г. в одном километре от райцентра группа бандитов в количестве 12 человек пришла к инвалиду Отечественной войны, убила его мать и сестру за то, что он, т.е. инвалид Отечественной войны, не явился в банду по их вызову".
В другом политдонесении того же военкомата, помимо свидетельств злодеяний, разбойных нападений, убийств, устраиваемых националистическими бандами во всех районах области, также приводится интересный факт, подтверждающий отрицательное отношение населения к украинским националистам: "В Березовском райвоенкомате с пересыльного пункта пытался бежать один бандеровец, местные жители заметили и не только помогли его поймать, но избили его за то, что он пытался сбежать с пересыльного пункта".
В опубликованном политдонесении начальника Главного политического Управления Красной Армии в ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1945 года сообщается, что банды националистов активно действуют лишь в тех районах, где меньше вероятность встретиться с советскими вооруженными подразделениями: "Местные работники говорят: где есть отряд Красной Армии, там и хлебопоставки выполняются и работать можно".
Кроме того, в документе помимо случаев нападений на небольшие группы военнослужащих, на транспорт с продовольствием зафиксировано и сожжение бандеровцами школы: "В Косовском районе в ночь на 11 октября бандиты сожгли одну из лучших школ района — Химчинскую НСШ".
Особую агрессию украинские националисты проявляли в отношении русских, о чем свидетельствуют следующие строки донесения: "В селе Куринов этого же района бандиты повесили сына священника "за то, что он русский".
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Провокации бандеровцев
Согласно политдонесению Главного политического управления Красной Армии от 10 августа 1944 года, украинские националисты с целью дискредитации Красной Армии устраивали провокации, убивая мирных граждан украинской национальности: "Для того, чтобы восстановить население против Красной Армии и советской власти бандеровцы прибегают к методам провокации. Под видом советских военнослужащих нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей – украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана".
В документе отмечено, что аналогичные факты были зарегистрированы и "в других районах западной Украины".
В другом документе, политдонесении "О деятельности банд немецко-украинских националистов на территории Тернопольской области", так же представлены факты провокационных действий националистов: "В Скалатском районе группа в количестве восемь человек, в военной форме, причем – один из них в форме капитана, другой лейтенанта, – 9.10 с.г. в 19.00 подъехала к месту, где рабочие МТС (машинно-тракторной станции – ред.) производили обмолот хлеба... Бандеровцы под силой оружия рабочих отвели в сторону, повернули их лицом в поле и подожгли хлеб, трактор и молотилку, а сами скрылись в лес".
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