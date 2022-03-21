https://ria.ru/20220321/primore-1779199411.html

В Приморье подорожает сахар

В Приморье подорожает сахар - РИА Новости, 21.03.2022

В Приморье подорожает сахар

Сахар в торговых сетях Приморья на этой неделе подорожает с 79 до 90-92 рублей за килограмм, сообщил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:03

2022-03-21T08:03

2022-03-21T08:03

владивосток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

уфас

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Сахар в торговых сетях Приморья на этой неделе подорожает с 79 до 90-92 рублей за килограмм, сообщил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин."Сахар в сетях: (в сети) "Реми" - подход порядка 650 тонн. Мы в пятницу с губернатором были в сетях "Реми", "Самбери", сахар был по 79 рублей в бумажном пакете за килограмм. Отгрузка сахара была по 68 рублей плюс 9 рублей дорога. С этой недели сахар будет отгружаться, сюда во Владивосток будет поступать по 88 рублей уже. Цена сахара устанавливается в соответствии с ценой, определённой на бирже. Поэтому новые отгрузки будут с учетом дороги по 88 рублей. Мы планируем, что на полке это будет порядка 90-92 рубля", - сказал Калитин на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Приморья.Он отметил, что в регионе самая сложная ситуация была именно с сахаром. "Большой всплеск спроса был на сахар. По другим группам продуктов такого всплеска не наблюдается", - добавил министр.Крупные торговые сети в Приморье ранее ввели ограничения на продажу в одни руки социально важных продуктов, в том числе сахара, смесей для детского питания, подгузников. Власти региона сообщали, что это связано с ограничением спекулятивного спроса, и краевой Минпромторг поддерживает это решение.В Приморье за последнее время спрос на сахар увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм. Прокуратура и УФАС в Приморье проверяют информацию о росте цен на этот продукт.

https://ria.ru/20220320/sakhar-1779083140.html

https://ria.ru/20220319/sakhar-1778962264.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), уфас, экономика