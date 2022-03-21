В Приморье подорожает сахар
В Приморье сахар подорожает с 79 до 90-92 рублей за килограмм
Белый сахар на полке в одном из магазинов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Сахар в торговых сетях Приморья на этой неделе подорожает с 79 до 90-92 рублей за килограмм, сообщил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин.
"Сахар в сетях: (в сети) "Реми" - подход порядка 650 тонн. Мы в пятницу с губернатором были в сетях "Реми", "Самбери", сахар был по 79 рублей в бумажном пакете за килограмм. Отгрузка сахара была по 68 рублей плюс 9 рублей дорога. С этой недели сахар будет отгружаться, сюда во Владивосток будет поступать по 88 рублей уже. Цена сахара устанавливается в соответствии с ценой, определённой на бирже. Поэтому новые отгрузки будут с учетом дороги по 88 рублей. Мы планируем, что на полке это будет порядка 90-92 рубля", - сказал Калитин на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Приморья.
Он отметил, что в регионе самая сложная ситуация была именно с сахаром. "Большой всплеск спроса был на сахар. По другим группам продуктов такого всплеска не наблюдается", - добавил министр.
Крупные торговые сети в Приморье ранее ввели ограничения на продажу в одни руки социально важных продуктов, в том числе сахара, смесей для детского питания, подгузников. Власти региона сообщали, что это связано с ограничением спекулятивного спроса, и краевой Минпромторг поддерживает это решение.
В Приморье за последнее время спрос на сахар увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм. Прокуратура и УФАС в Приморье проверяют информацию о росте цен на этот продукт.
19 марта, 01:15Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов