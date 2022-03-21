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Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод

Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод - РИА Новости, 21.03.2022

Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод

Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам колонии москвичку, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:49

2022-03-21T16:49

2022-03-21T16:49

происшествия

россия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам колонии москвичку, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Черемушкинский районный суд приговорил 37-летнюю москвичку Наталью Стручкову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Женщина обвинялась в попытке убить новорожденную дочь (ст. 106 УК РФ).По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре Стручкова родила девочку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка она не обратилась и, не желая воспитывать дочь, завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод, после чего вернулась в квартиру.Новорожденная была обнаружена и своевременно госпитализирована, ей оказали необходимая помощь.

https://ria.ru/20220320/mladenets-1779125828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, прокуратура г. москвы