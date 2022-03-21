Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/prigovor-1779307553.html
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод - РИА Новости, 21.03.2022
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод
Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам колонии москвичку, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:49
2022-03-21T16:49
происшествия
россия
москва
прокуратура г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96902/50/969025029_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_919fb8abb3496a5c00456784fe090529.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам колонии москвичку, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Черемушкинский районный суд приговорил 37-летнюю москвичку Наталью Стручкову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Женщина обвинялась в попытке убить новорожденную дочь (ст. 106 УК РФ).По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре Стручкова родила девочку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка она не обратилась и, не желая воспитывать дочь, завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод, после чего вернулась в квартиру.Новорожденная была обнаружена и своевременно госпитализирована, ей оказали необходимая помощь.
https://ria.ru/20220320/mladenets-1779125828.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96902/50/969025029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26e38775eb0f83f2b32cb55cba541250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, прокуратура г. москвы
16:49 21.03.2022
 
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод

Суд в Москве отправил на два года в колонию мать, выбросившую младенца в мусоропровод

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам колонии москвичку, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Черемушкинский районный суд приговорил 37-летнюю москвичку Наталью Стручкову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Женщина обвинялась в попытке убить новорожденную дочь (ст. 106 УК РФ).
По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре Стручкова родила девочку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка она не обратилась и, не желая воспитывать дочь, завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод, после чего вернулась в квартиру.
Новорожденная была обнаружена и своевременно госпитализирована, ей оказали необходимая помощь.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 13:28
У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца
 
ПроисшествияРоссияМоскваПрокуратура г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала