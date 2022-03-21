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Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод - РИА Новости, 21.03.2022
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод
Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам колонии москвичку, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:49
2022-03-21T16:49
2022-03-21T16:49
происшествия
россия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам колонии москвичку, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Черемушкинский районный суд приговорил 37-летнюю москвичку Наталью Стручкову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Женщина обвинялась в попытке убить новорожденную дочь (ст. 106 УК РФ).По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре Стручкова родила девочку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка она не обратилась и, не желая воспитывать дочь, завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод, после чего вернулась в квартиру.Новорожденная была обнаружена и своевременно госпитализирована, ей оказали необходимая помощь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, прокуратура г. москвы
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод
Суд в Москве отправил на два года в колонию мать, выбросившую младенца в мусоропровод
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости.
Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам колонии москвичку, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь, сообщает
пресс-служба столичной прокуратуры.
"Черемушкинский районный суд приговорил 37-летнюю москвичку Наталью Стручкову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Женщина обвинялась в попытке убить новорожденную дочь (ст. 106 УК РФ
).
По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре Стручкова родила девочку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка она не обратилась и, не желая воспитывать дочь, завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод, после чего вернулась в квартиру.
Новорожденная была обнаружена и своевременно госпитализирована, ей оказали необходимая помощь.