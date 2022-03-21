https://ria.ru/20220321/prepparaty-1779294703.html

Росздравнадзор отметил повышение цен на препараты не из перечня важных

Росздравнадзор отметил повышение цен на препараты не из перечня важных - РИА Новости, 21.03.2022

Росздравнадзор отметил повышение цен на препараты не из перечня важных

В России повысились цены на медикаменты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом заявил замруководителя... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:02

2022-03-21T16:02

2022-03-21T17:01

госдума рф

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России повысились цены на медикаменты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом заявил замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко."Что касается цен, действительно, мы отмечаем повышение в первую очередь в сегменте лекарственных препаратов, которые на сегодня не регулируются, — это препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших", — сказал он на заседании Экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий комитета Госдумы по охране здоровья.Колебания цен на лекарства из этого перечня находятся в пределах допустимой нормы, уточнил Пархоменко. Как ранее отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, на эти препараты "действует нормативно закрепленное регулирование".Мурашко также подчеркивал, что поставки жизненно необходимых лекарств в Россию продолжаются, а ажиотажный спрос на некоторые позиции вызван фейками.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779275816.html

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

россия

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

госдума рф, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)