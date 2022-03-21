https://ria.ru/20220321/preparaty-1779239562.html
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра" - РИА Новости, 21.03.2022
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"
Создан практически годовой запас препаратов и медицинских изделий, которыми обеспечивает детей фонд "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:11
2022-03-21T12:11
2022-03-21T12:26
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
единая россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
фонд "круг добра"
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Создан практически годовой запас препаратов и медицинских изделий, которыми обеспечивает детей фонд "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Более трех тысяч детей, если быть точным, 3050 человек получили лекарственные препараты и медицинские изделия очень дорогостоящие в рамках реализации "Кругом добра" своих полномочий. Причем это препараты и для категории орфанных заболеваний, и препараты и медицинские изделия для пациентов, которые не относятся к орфанным заболеваниям, но, тем не менее, их лечение просто дорогостоящее. По этому контингенту созданы запасы уже практически годовые", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.Он отметил, что все фармацевтические компании и производители медицинских изделий подтвердили, что готовы поставлять препараты по уже согласованным ценам.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779235667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество, здоровье - общество, единая россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра", россия
12:11 21.03.2022 (обновлено: 12:26 21.03.2022)
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"
Глава Минздрава Мурашко: создан годовой запас лекарств, которыми обеспечивает "Круг добра"