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Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра" - РИА Новости, 21.03.2022
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Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра" - РИА Новости, 21.03.2022
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"
Создан практически годовой запас препаратов и медицинских изделий, которыми обеспечивает детей фонд "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:11
2022-03-21T12:26
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
единая россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
фонд "круг добра"
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Создан практически годовой запас препаратов и медицинских изделий, которыми обеспечивает детей фонд "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Более трех тысяч детей, если быть точным, 3050 человек получили лекарственные препараты и медицинские изделия очень дорогостоящие в рамках реализации "Кругом добра" своих полномочий. Причем это препараты и для категории орфанных заболеваний, и препараты и медицинские изделия для пациентов, которые не относятся к орфанным заболеваниям, но, тем не менее, их лечение просто дорогостоящее. По этому контингенту созданы запасы уже практически годовые", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.Он отметил, что все фармацевтические компании и производители медицинских изделий подтвердили, что готовы поставлять препараты по уже согласованным ценам.
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, единая россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра", россия
12:11 21.03.2022 (обновлено: 12:26 21.03.2022)
 
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"

Глава Минздрава Мурашко: создан годовой запас лекарств, которыми обеспечивает "Круг добра"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Создан практически годовой запас препаратов и медицинских изделий, которыми обеспечивает детей фонд "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Более трех тысяч детей, если быть точным, 3050 человек получили лекарственные препараты и медицинские изделия очень дорогостоящие в рамках реализации "Кругом добра" своих полномочий. Причем это препараты и для категории орфанных заболеваний, и препараты и медицинские изделия для пациентов, которые не относятся к орфанным заболеваниям, но, тем не менее, их лечение просто дорогостоящее. По этому контингенту созданы запасы уже практически годовые", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.
Он отметил, что все фармацевтические компании и производители медицинских изделий подтвердили, что готовы поставлять препараты по уже согласованным ценам.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:57
В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом
 
Михаил МурашкоОбществоЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Фонд "Круг добра"Россия
 
 
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