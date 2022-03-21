https://ria.ru/20220321/preparaty-1779239562.html

Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"

Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра" - РИА Новости, 21.03.2022

Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"

Создан практически годовой запас препаратов и медицинских изделий, которыми обеспечивает детей фонд "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:11

2022-03-21T12:11

2022-03-21T12:26

михаил мурашко

общество

здоровье - общество

единая россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

фонд "круг добра"

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Создан практически годовой запас препаратов и медицинских изделий, которыми обеспечивает детей фонд "Круг добра", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Более трех тысяч детей, если быть точным, 3050 человек получили лекарственные препараты и медицинские изделия очень дорогостоящие в рамках реализации "Кругом добра" своих полномочий. Причем это препараты и для категории орфанных заболеваний, и препараты и медицинские изделия для пациентов, которые не относятся к орфанным заболеваниям, но, тем не менее, их лечение просто дорогостоящее. По этому контингенту созданы запасы уже практически годовые", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.Он отметил, что все фармацевтические компании и производители медицинских изделий подтвердили, что готовы поставлять препараты по уже согласованным ценам.

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779235667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

михаил мурашко, общество, здоровье - общество, единая россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра", россия