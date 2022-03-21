https://ria.ru/20220321/prank-1779354415.html

Пранкер опубликовал диалог с главой Минобороны Британии об Украине

Пранкер опубликовал диалог с главой Минобороны Британии об Украине - РИА Новости, 21.03.2022

Пранкер опубликовал диалог с главой Минобороны Британии об Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в минувший четверг позвонили... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:07

2022-03-21T22:07

2022-03-21T23:15

россия

великобритания

украина

ядерное оружие

в мире

денис шмыгаль

бен уоллес

минобороны великобритании

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в минувший четверг позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, в понедельник они опубликовали часть диалога, в котором речь идет о ядерном оружии на Украине, видео выложено на официальном ютьюб-канале Вована.Кто именно из двух пранкеров выдавал себя за украинского премьера, осталось непонятным. Собеседник британского министра говорит, что украинская сторона хотела бы продолжить ядерную программу с целью защиты от России. "Это непростой вопрос, но мы всерьез задумались об этом", — говорит пранкер.На это британский министр говорит, что "России это очень сильно не понравилось бы". Собеседник, выдававший себя за украинского премьер-министра, соглашается с ним. "Конечно, мы понимаем, но это один из тех вопросов, которые нас очень интересуют. Было бы здорово, если бы вы могли помочь нам в этом отношении. Для нас это очень важно", — говорит пранкер от имени Шмыгаля.Уоллес отвечает собеседнику, что такой важный вопрос ему нужно обсудить со своим премьер-министром. "Принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете", — отмечает министр обороны Великобритании.Ранее Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около десяти минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.

https://ria.ru/20220319/dzhonson-1779034144.html

https://ria.ru/20220320/velikobritaniya-1779142656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, великобритания, украина, ядерное оружие, в мире, денис шмыгаль, бен уоллес, минобороны великобритании