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В США испугались "значительной потери" из-за ошибки Байдена

В США испугались "значительной потери" из-за ошибки Байдена - РИА Новости, 21.03.2022

В США испугались "значительной потери" из-за ошибки Байдена

Переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани вместо долларов являются еще одной "потенциально значительной потерей", которую могут... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T02:56

2022-03-21T02:56

2022-03-21T12:44

в мире

саудовская аравия

китай

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани вместо долларов являются еще одной "потенциально значительной потерей", которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику, говорится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.Как напоминает издание, в 1974 году Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако нынешняя американская администрация подрывала эти договоренности на каждом шагу, и, судя по всему, саудовцам это надоело."Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран. Соединенные Штаты также сняли с хуситов статус террористов. Затем Белый дом отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду — это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года", - отмечает WSJ.Кроме того, Эр-Рияд "в ужасе" наблюдает за тем, как президент Байден согласовывает новую сделку по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами, считают журналисты.Вместе с тем США нужны все союзники, которых они могут сохранить в этом сложном регионе, подчеркивает издание. "Высоконравственные интернационалисты в администрации Байдена ошибочно полагают, что такие державы, как Америка, могут позволить себе роскошь взаимодействовать исключительно с нравственно безупречными союзниками", - говорится в статье.Теперь Эр-Рияд пересматривает свои позиции, так как там поняли, что не стоит надеяться на Вашингтон. "Они видели враждебное отношение администрации Байдена и ужасающий вывод войск из Афганистана. Кронпринц (саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман – ред.) ответил отказом на призывы Байдена увеличить добычу нефти, и, если верить сообщениям, он даже отказался принять телефонный звонок президента США", - указывает WSJ.При этом Пекин, как пишет издание, рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту, и в случае успеха переговоров сможет извлечь немалую выгоду. По мнению журналистов, ошибки в отношениях с Саудовской Аравией подчеркивают недостатки байденовской версии "добродетельного либерального интернационализма"."В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки. Соединенные Штаты платят высокую цену на Украине за то, что они потеряли Саудовскую Аравию", - заключает WSJ.Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220317/yuan-1778703632.html

https://ria.ru/20220319/usa-1778850530.html

саудовская аравия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, китай, сша, джо байден, иран