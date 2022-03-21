https://ria.ru/20220321/poteri-1779320561.html

Минобороны опровергло слова Подоляка о числе потерь у российских военных

Минобороны опровергло слова Подоляка о числе потерь у российских военных - РИА Новости, 21.03.2022

Минобороны опровергло слова Подоляка о числе потерь у российских военных

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал заявления советника Владимира Зеленского - Михаила Подоляка о "реальных потерях"... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:54

2022-03-21T17:54

2022-03-21T20:57

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал заявления советника Владимира Зеленского - Михаила Подоляка о "реальных потерях" российской армии в ходе спецоперации "пропагандистским враньем"."Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем", - сказал он.Конашенков подчеркнул, что ВС РФ помимо запущенных вчера гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал" применяют и другие новейшие средства поражения: "Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом."Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/vertolet-1779200553.html

https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр