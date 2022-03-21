https://ria.ru/20220321/poteri-1779320561.html
Минобороны опровергло слова Подоляка о числе потерь у российских военных
Минобороны опровергло слова Подоляка о числе потерь у российских военных - РИА Новости, 21.03.2022
Минобороны опровергло слова Подоляка о числе потерь у российских военных
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал заявления советника Владимира Зеленского - Михаила Подоляка о "реальных потерях"... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:54
2022-03-21T17:54
2022-03-21T20:57
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал заявления советника Владимира Зеленского - Михаила Подоляка о "реальных потерях" российской армии в ходе спецоперации "пропагандистским враньем"."Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем", - сказал он.Конашенков подчеркнул, что ВС РФ помимо запущенных вчера гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал" применяют и другие новейшие средства поражения: "Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом."Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/vertolet-1779200553.html
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
17:54 21.03.2022 (обновлено: 20:57 21.03.2022)
Минобороны опровергло слова Подоляка о числе потерь у российских военных
Минобороны назвало слова Подоляка о потерях у российских военных пропагандистским враньем