15:35 21.03.2022 (обновлено: 16:07 21.03.2022)
Экономисты раскрыли последствия отказа Европы от российских энергоносителей
Financial Times: Европу ждет наихудший сценарий в случае отказа от российского газа
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус считает полное прекращение импорта энергоресурсов из России самым негативным развитием событий для Европы, пишет газета Financial Times.
По мнению эксперта, отказ от российского газа и нефти приведет к падению производства в Евросоюзе на 2,2 процента и спровоцирует рецессию по всей еврозоне. Результатом таких ограничительных мер станет спад производства, который будет продолжаться два квартала подряд, уточнил Хатциус.
Как считает канцлер британского казначейства Риши Сунак, удар по Лондону из-за тесных связей с континентальной Европой будет еще значительнее и приведет к обвалу в размере 70 миллиардов фунтов стерлингов (три процента ВВП Соединенного Королевства).
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>