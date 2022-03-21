https://ria.ru/20220321/posledstviya-1779288322.html

Экономисты раскрыли последствия отказа Европы от российских энергоносителей

Экономисты раскрыли последствия отказа Европы от российских энергоносителей - РИА Новости, 21.03.2022

Экономисты раскрыли последствия отказа Европы от российских энергоносителей

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус считает полное прекращение импорта энергоресурсов из России самым негативным развитием событий для Европы, пишет... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:35

2022-03-21T15:35

2022-03-21T16:07

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

европа

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус считает полное прекращение импорта энергоресурсов из России самым негативным развитием событий для Европы, пишет газета Financial Times.По мнению эксперта, отказ от российского газа и нефти приведет к падению производства в Евросоюзе на 2,2 процента и спровоцирует рецессию по всей еврозоне. Результатом таких ограничительных мер станет спад производства, который будет продолжаться два квартала подряд, уточнил Хатциус.Как считает канцлер британского казначейства Риши Сунак, удар по Лондону из-за тесных связей с континентальной Европой будет еще значительнее и приведет к обвалу в размере 70 миллиардов фунтов стерлингов (три процента ВВП Соединенного Королевства).Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220320/sanktsii-1779171866.html

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россия

европа

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, европа