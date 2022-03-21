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Зеленский призвал Германию закрыть порты для России - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/porty-1779242496.html
Зеленский призвал Германию закрыть порты для России
Зеленский призвал Германию закрыть порты для России - РИА Новости, 21.03.2022
Зеленский призвал Германию закрыть порты для России
Владимир Зеленский в обращении к жителям Германии призвал отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в РФ. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:22
2022-03-21T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
роберт хабек
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
евросоюз
вооруженные силы рф
сша
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к жителям Германии призвал отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в РФ.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме. Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент."Немцы, вы имеете силу, Европа имеет ситу. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег… Ни одного евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов", - сказал Зеленский в своем обращении.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779218948.html
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роберт хабек, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф, сша, россия, в мире, владимир зеленский, украина, германия
12:22 21.03.2022
 
Зеленский призвал Германию закрыть порты для России

Президент Украины Зеленский призвал ФРГ закрыть порты для России и не поставлять товары

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к жителям Германии призвал отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в РФ.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме. Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
10:37
Американский комик назвал Зеленского "фаворитом" на пост президента США
"Немцы, вы имеете силу, Европа имеет ситу. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег… Ни одного евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов", - сказал Зеленский в своем обращении.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 15:41
Видеообращение Зеленского "из центра Киева" оказалось фейком
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоберт ХабекДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзВооруженные силы РФСШАРоссияВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаГермания
 
 
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