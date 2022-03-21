https://ria.ru/20220321/pomosch-1779355452.html

Главы МИД ЕС договорились выделить 500 миллионов евро на поддержку Украины

Главы МИД ЕС договорились выделить 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 21.03.2022

Главы МИД ЕС договорились выделить 500 миллионов евро на поддержку Украины

Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник дали согласие на увеличение финансирования на военную помощь Украине на 500 миллионов евро, до одного... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:32

2022-03-21T22:32

2022-03-21T22:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

жозеп боррель

донецкая народная республика

евросоюз

еврокомиссия

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2ba5c96ce37897aaca120c0e822613b3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник дали согласие на увеличение финансирования на военную помощь Украине на 500 миллионов евро, до одного миллиарда евро в совокупности, сообщил по итогам заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Я рад сообщить вам…, что мы добились политического соглашения по выделению следующего транша в 500 миллионов евро", - сообщил он.Ранее в Евросоюзе заявляли, что в Еврокомиссию поступили запросы на финансирование военной помощи Украине уже более чем на 500 миллионов евро, изучается вопрос о согласовании дополнительных средств.В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779247028.html

https://ria.ru/20220321/at4-1779232574.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жозеп боррель, донецкая народная республика, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, украина