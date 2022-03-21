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Главы МИД ЕС договорились выделить 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/pomosch-1779355452.html
Главы МИД ЕС договорились выделить 500 миллионов евро на поддержку Украины
Главы МИД ЕС договорились выделить 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 21.03.2022
Главы МИД ЕС договорились выделить 500 миллионов евро на поддержку Украины
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник дали согласие на увеличение финансирования на военную помощь Украине на 500 миллионов евро, до одного... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:32
2022-03-21T22:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
жозеп боррель
донецкая народная республика
евросоюз
еврокомиссия
вооруженные силы украины
украина
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник дали согласие на увеличение финансирования на военную помощь Украине на 500 миллионов евро, до одного миллиарда евро в совокупности, сообщил по итогам заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Я рад сообщить вам…, что мы добились политического соглашения по выделению следующего транша в 500 миллионов евро", - сообщил он.Ранее в Евросоюзе заявляли, что в Еврокомиссию поступили запросы на финансирование военной помощи Украине уже более чем на 500 миллионов евро, изучается вопрос о согласовании дополнительных средств.В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779247028.html
https://ria.ru/20220321/at4-1779232574.html
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в мире, жозеп боррель, донецкая народная республика, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, украина
22:32 21.03.2022
 
Главы МИД ЕС договорились выделить 500 миллионов евро на поддержку Украины

Боррель: главы МИД ЕС согласились увеличить военную помощь Украине еще на 500 млн евро

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник дали согласие на увеличение финансирования на военную помощь Украине на 500 миллионов евро, до одного миллиарда евро в совокупности, сообщил по итогам заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Я рад сообщить вам…, что мы добились политического соглашения по выделению следующего транша в 500 миллионов евро", - сообщил он.
Ранее в Евросоюзе заявляли, что в Еврокомиссию поступили запросы на финансирование военной помощи Украине уже более чем на 500 миллионов евро, изучается вопрос о согласовании дополнительных средств.
В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 12:36
Евросоюз выделит Украине миллиард евро для закупок оружия
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 11:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты получили от США шведские гранатометы AT4
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЖозеп БоррельДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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