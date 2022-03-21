https://ria.ru/20220321/pomosch-1779290742.html

Нижегородцы отправили в Донбасс 70 кубометров стройматериалов

Нижегородцы отправили в Донбасс 70 кубометров стройматериалов - РИА Новости, 21.03.2022

Нижегородцы отправили в Донбасс 70 кубометров стройматериалов

Нижегородская область направила 70 кубометров леса и 17 тонн продуктов для жителей Донбасса, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:46

2022-03-21T15:46

2022-03-21T15:46

луганская народная республика

донбасс

газпром

единая россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Нижегородская область направила 70 кубометров леса и 17 тонн продуктов для жителей Донбасса, сообщил глава региона Глеб Никитин."Отправили на Донбасс очередную партию гумпомощи. Коллеги из ДНР и ЛНР сообщили, что одна из наиболее острых потребностей сейчас – стройматериалы. Они необходимы в первую очередь для восстановления пострадавших социальных объектов – больниц, школ, детских садов. "Единая Россия" смогла оперативно собрать около 70 кубов леса. Откликнулись наши предприниматели, работающие на севере региона. Нижегородский "Газпром" помог с транспортом. Стройматериалы уже в пути на Донбасс", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Кроме того, сообщил Никитин, жителям Донбасса отправили еще более 17 тонн продуктов. Глава региона добавил, что работа по сбору и отправке гуманитарной помощи будет продолжена.

https://ria.ru/20220321/pomosch-1779229997.html

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, донбасс, газпром, единая россия