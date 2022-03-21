Нижегородцы отправили в Донбасс 70 кубометров стройматериалов
Нижегородцы отправили 70 кубометров стройматериалов и 17 тонн продуктов жителям Донбасса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получает у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России.
Жители Мариуполя получает у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России.. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Нижегородская область направила 70 кубометров леса и 17 тонн продуктов для жителей Донбасса, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Отправили на Донбасс очередную партию гумпомощи. Коллеги из ДНР и ЛНР сообщили, что одна из наиболее острых потребностей сейчас – стройматериалы. Они необходимы в первую очередь для восстановления пострадавших социальных объектов – больниц, школ, детских садов. "Единая Россия" смогла оперативно собрать около 70 кубов леса. Откликнулись наши предприниматели, работающие на севере региона. Нижегородский "Газпром" помог с транспортом. Стройматериалы уже в пути на Донбасс", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Кроме того, сообщил Никитин, жителям Донбасса отправили еще более 17 тонн продуктов. Глава региона добавил, что работа по сбору и отправке гуманитарной помощи будет продолжена.