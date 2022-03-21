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Более 19 тысячи беженцев получили медицинскую помощь в России - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/pomosch-1779229997.html
Более 19 тысячи беженцев получили медицинскую помощь в России
Более 19 тысячи беженцев получили медицинскую помощь в России - РИА Новости, 21.03.2022
Более 19 тысячи беженцев получили медицинскую помощь в России
Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили медицинскую помощь в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:31
2022-03-21T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
михаил мурашко
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
единая россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили медицинскую помощь в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В общей сложности на сегодняшнее утро количество пациентов, получивших помощь из регионов ЛНР, ДНР и Украины, составило 19 тысяч 323 человека, это включая и амбулаторную, и стационарную (помощь - ред.), в том числе и обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом, с ВИЧ и рядом других хронических неинфекционных заболеваний, это и онкологические пациенты", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных "Единой России" и Минздрава.Он уточнил, что правительством дополнительно выделено более 500 миллионов рублей на оплату такой помощи.
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михаил мурашко, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, единая россия
11:31 21.03.2022 (обновлено: 12:00 21.03.2022)
 
Более 19 тысячи беженцев получили медицинскую помощь в России

Более 19 тысячи беженцев с Украины и Донбасса получили медицинскую помощь в России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВолонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске
Волонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Волонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили медицинскую помощь в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В общей сложности на сегодняшнее утро количество пациентов, получивших помощь из регионов ЛНР, ДНР и Украины, составило 19 тысяч 323 человека, это включая и амбулаторную, и стационарную (помощь - ред.), в том числе и обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом, с ВИЧ и рядом других хронических неинфекционных заболеваний, это и онкологические пациенты", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных "Единой России" и Минздрава.
Он уточнил, что правительством дополнительно выделено более 500 миллионов рублей на оплату такой помощи.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЕдиная Россия
 
 
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