https://ria.ru/20220321/pomosch-1779229997.html

Более 19 тысячи беженцев получили медицинскую помощь в России

Более 19 тысячи беженцев получили медицинскую помощь в России - РИА Новости, 21.03.2022

Более 19 тысячи беженцев получили медицинскую помощь в России

Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили медицинскую помощь в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:31

2022-03-21T11:31

2022-03-21T12:00

обострение ситуации в днр и лнр

михаил мурашко

здоровье - общество

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луганская народная республика

украина

единая россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили медицинскую помощь в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В общей сложности на сегодняшнее утро количество пациентов, получивших помощь из регионов ЛНР, ДНР и Украины, составило 19 тысяч 323 человека, это включая и амбулаторную, и стационарную (помощь - ред.), в том числе и обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом, с ВИЧ и рядом других хронических неинфекционных заболеваний, это и онкологические пациенты", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных "Единой России" и Минздрава.Он уточнил, что правительством дополнительно выделено более 500 миллионов рублей на оплату такой помощи.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мурашко, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, единая россия