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В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов - РИА Новости, 21.03.2022
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В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов
В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов - РИА Новости, 21.03.2022
В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов
Правительство Польши хочет изменить конституцию, чтобы иметь возможность конфисковывать активы российских олигархов, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:43
2022-03-21T13:43
матеуш моравецкий
россия
польша
украина
в мире
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Правительство Польши хочет изменить конституцию, чтобы иметь возможность конфисковывать активы российских олигархов, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.Он рассказал о ряде предложений правительства, которые премьер-министр Матеуш Моравецкий в настоящее время обсуждает с лидерами оппозиционных фракций парламента.По словам Мюллера, одним из вопросов, "требующим изменения конституции, является предложение, которое позволяет на территории Польши конфисковывать имущество российских олигархов, конфисковывать все имущество предприятий и частных лиц, которые участвуют в поддержке деятельности Российской Федерации, особенно тех, которые были объяты санкциям со стороны Евросоюза".По словам Мюллера, в соответствии с предложениями об изменениях конституции, "эти финансовые средства, все активы, которые были бы изъяты в соответствии с поправками в конституции, были бы предназначены для помощи всем лицам", которые пострадали в результате боевых действий на Украине. Он отметил, что соответствующий проект изменения конституции уже подготовлен. "Он сейчас обсуждается", - сказал Мюллер, отметив, что конфисковывать имущество российских олигархов не получится без конституционных изменений, "так как право собственности записано в конституции"."Процедура изменения конституции занимает много времени, поэтому мы хотим как можно скорее обсудить этот вопрос", - добавил Мюллер.
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матеуш моравецкий, россия, польша, украина, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
13:43 21.03.2022
 
В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов

Правительство Польши хочет изменить конституцию для изъятия активов российских бизнесменов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
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ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Правительство Польши хочет изменить конституцию, чтобы иметь возможность конфисковывать активы российских олигархов, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Он рассказал о ряде предложений правительства, которые премьер-министр Матеуш Моравецкий в настоящее время обсуждает с лидерами оппозиционных фракций парламента.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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По словам Мюллера, одним из вопросов, "требующим изменения конституции, является предложение, которое позволяет на территории Польши конфисковывать имущество российских олигархов, конфисковывать все имущество предприятий и частных лиц, которые участвуют в поддержке деятельности Российской Федерации, особенно тех, которые были объяты санкциям со стороны Евросоюза".
По словам Мюллера, в соответствии с предложениями об изменениях конституции, "эти финансовые средства, все активы, которые были бы изъяты в соответствии с поправками в конституции, были бы предназначены для помощи всем лицам", которые пострадали в результате боевых действий на Украине. Он отметил, что соответствующий проект изменения конституции уже подготовлен. "Он сейчас обсуждается", - сказал Мюллер, отметив, что конфисковывать имущество российских олигархов не получится без конституционных изменений, "так как право собственности записано в конституции".
"Процедура изменения конституции занимает много времени, поэтому мы хотим как можно скорее обсудить этот вопрос", - добавил Мюллер.
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