В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов
Правительство Польши хочет изменить конституцию для изъятия активов российских бизнесменов
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Правительство Польши хочет изменить конституцию, чтобы иметь возможность конфисковывать активы российских олигархов, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Он рассказал о ряде предложений правительства, которые премьер-министр Матеуш Моравецкий в настоящее время обсуждает с лидерами оппозиционных фракций парламента.
По словам Мюллера, одним из вопросов, "требующим изменения конституции, является предложение, которое позволяет на территории Польши конфисковывать имущество российских олигархов, конфисковывать все имущество предприятий и частных лиц, которые участвуют в поддержке деятельности Российской Федерации, особенно тех, которые были объяты санкциям со стороны Евросоюза".
По словам Мюллера, в соответствии с предложениями об изменениях конституции, "эти финансовые средства, все активы, которые были бы изъяты в соответствии с поправками в конституции, были бы предназначены для помощи всем лицам", которые пострадали в результате боевых действий на Украине. Он отметил, что соответствующий проект изменения конституции уже подготовлен. "Он сейчас обсуждается", - сказал Мюллер, отметив, что конфисковывать имущество российских олигархов не получится без конституционных изменений, "так как право собственности записано в конституции".
"Процедура изменения конституции занимает много времени, поэтому мы хотим как можно скорее обсудить этот вопрос", - добавил Мюллер.