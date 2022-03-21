https://ria.ru/20220321/polsha-1779261926.html

В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов

В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов - РИА Новости, 21.03.2022

В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов

Правительство Польши хочет изменить конституцию, чтобы иметь возможность конфисковывать активы российских олигархов, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:43

2022-03-21T13:43

2022-03-21T13:43

матеуш моравецкий

россия

польша

украина

в мире

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Правительство Польши хочет изменить конституцию, чтобы иметь возможность конфисковывать активы российских олигархов, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.Он рассказал о ряде предложений правительства, которые премьер-министр Матеуш Моравецкий в настоящее время обсуждает с лидерами оппозиционных фракций парламента.По словам Мюллера, одним из вопросов, "требующим изменения конституции, является предложение, которое позволяет на территории Польши конфисковывать имущество российских олигархов, конфисковывать все имущество предприятий и частных лиц, которые участвуют в поддержке деятельности Российской Федерации, особенно тех, которые были объяты санкциям со стороны Евросоюза".По словам Мюллера, в соответствии с предложениями об изменениях конституции, "эти финансовые средства, все активы, которые были бы изъяты в соответствии с поправками в конституции, были бы предназначены для помощи всем лицам", которые пострадали в результате боевых действий на Украине. Он отметил, что соответствующий проект изменения конституции уже подготовлен. "Он сейчас обсуждается", - сказал Мюллер, отметив, что конфисковывать имущество российских олигархов не получится без конституционных изменений, "так как право собственности записано в конституции"."Процедура изменения конституции занимает много времени, поэтому мы хотим как можно скорее обсудить этот вопрос", - добавил Мюллер.

https://ria.ru/20220321/nalog-1779250422.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/polsha-1779255529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

матеуш моравецкий, россия, польша, украина, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии