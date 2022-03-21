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Польша надеется, что США надавят на медлящих с отказом от нефти из России - РИА Новости, 21.03.2022
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Польша надеется, что США надавят на медлящих с отказом от нефти из России
Польша надеется, что США надавят на медлящих с отказом от нефти из России - РИА Новости, 21.03.2022
Польша надеется, что США надавят на медлящих с отказом от нефти из России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что президент США Джо Байден надавит на "временами слишком медленных" лидеров Европейского союза в вопросе... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:30
2022-03-21T13:38
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
сша
россия
европейский совет
евросовет
евросоюз
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ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что президент США Джо Байден надавит на "временами слишком медленных" лидеров Европейского союза в вопросе антироссийских санкций, прежде всего по отказу от российской нефти.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ."Я надеюсь на то, что визит господина Байдена (в Брюссель - ред.) будет тем дополнительным элементом давления на временами слишком медленно действующих лидеров Европейского союза", - сказал Моравецкий после встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом в понедельник, говоря о том, что вопрос санкций будет одним из основных на заседании Евросовета.Также польский премьер заявил, что в первую очередь будет убеждать глав стран Евросоюза отказаться от импорта российской нефти. "На форуме Европейского совета это будет мой абсолютно главный постулат, чтобы весь Европейский союз отказался как можно быстрее от того, что является главным источником дохода для России. А главным источником дохода является нефть", - сказал он.По его словам, "газ и уголь также существенны", но менее существенны с точки зрения объема бюджетных доходов, которые могут пойти на расходы в ВПК."Так что, все углеводороды, особенно нефть, будут наверняка предметом дискуссии на Европейском совете", - заключил Моравецкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял Путин. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, сша, россия, европейский совет, евросовет, евросоюз, в мире
13:30 21.03.2022 (обновлено: 13:38 21.03.2022)
 
Польша надеется, что США надавят на медлящих с отказом от нефти из России

МИД Польши надеется, что Байден надавит на медлящих с отказом от нефти из России

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что президент США Джо Байден надавит на "временами слишком медленных" лидеров Европейского союза в вопросе антироссийских санкций, прежде всего по отказу от российской нефти.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
12:56
В Польше предложили ввести налог на компании, продолжающие работу в России
"Я надеюсь на то, что визит господина Байдена (в Брюссель - ред.) будет тем дополнительным элементом давления на временами слишком медленно действующих лидеров Европейского союза", - сказал Моравецкий после встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом в понедельник, говоря о том, что вопрос санкций будет одним из основных на заседании Евросовета.
Также польский премьер заявил, что в первую очередь будет убеждать глав стран Евросоюза отказаться от импорта российской нефти. "На форуме Европейского совета это будет мой абсолютно главный постулат, чтобы весь Европейский союз отказался как можно быстрее от того, что является главным источником дохода для России. А главным источником дохода является нефть", - сказал он.
По его словам, "газ и уголь также существенны", но менее существенны с точки зрения объема бюджетных доходов, которые могут пойти на расходы в ВПК.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
10:07
Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев
"Так что, все углеводороды, особенно нефть, будут наверняка предметом дискуссии на Европейском совете", - заключил Моравецкий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял Путин. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Люди с флагами Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
04:40
В Польше пожаловались на санкции Евросоюза
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСШАРоссияЕвропейский советЕвросоветЕвросоюзВ мире
 
 
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