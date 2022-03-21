https://ria.ru/20220321/polsha-1779194870.html

В Польше пожаловались на санкции Евросоюза

В Польше пожаловались на санкции Евросоюза - РИА Новости, 21.03.2022

В Польше пожаловались на санкции Евросоюза

Евросоюз в условиях кризиса на Украине не оказывает помощи Польше, которая помогает беженцам, при этом Брюссель сохраняет в силе санкции против Варшавы, заявил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T04:40

2022-03-21T04:40

2022-03-21T09:07

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евросоюз

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Евросоюз в условиях кризиса на Украине не оказывает помощи Польше, которая помогает беженцам, при этом Брюссель сохраняет в силе санкции против Варшавы, заявил в интервью The Daily Telegraph вице-премьер Петр Глиньский."ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны — санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", — посетовал чиновник.Он выразил опасение, что Евросоюз не вступит в борьбу в случае потенциального расширения конфликта."Даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию", — пояснил Глиньский.Кроме того, польский вице-премьер раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии, так как это может "дестабилизировать" континент."Я предпочитаю НАТО. На мой взгляд, роль США и Великобритании важнее, поэтому (разговоры о европейской армии. — Прим. ред.) не стабилизируют ситуацию", — заключил он.В минувшем году суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать Европейской комиссии миллион евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. По мнению ЕК, работа этого органа, который может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь, Конституционный суд Польши не счел это решение обязательным для исполнения.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778401159.html

https://ria.ru/20220320/rabota-1779183198.html

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