Рейтинг@Mail.ru
В Польше пожаловались на санкции Евросоюза - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/polsha-1779194870.html
В Польше пожаловались на санкции Евросоюза
В Польше пожаловались на санкции Евросоюза - РИА Новости, 21.03.2022
В Польше пожаловались на санкции Евросоюза
Евросоюз в условиях кризиса на Украине не оказывает помощи Польше, которая помогает беженцам, при этом Брюссель сохраняет в силе санкции против Варшавы, заявил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T04:40
2022-03-21T09:07
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
сша
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736930161_0:51:2690:1564_1920x0_80_0_0_5855cefc50bccf8e6d1c52ee954996c6.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Евросоюз в условиях кризиса на Украине не оказывает помощи Польше, которая помогает беженцам, при этом Брюссель сохраняет в силе санкции против Варшавы, заявил в интервью The Daily Telegraph вице-премьер Петр Глиньский."ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны — санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", — посетовал чиновник.Он выразил опасение, что Евросоюз не вступит в борьбу в случае потенциального расширения конфликта."Даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию", — пояснил Глиньский.Кроме того, польский вице-премьер раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии, так как это может "дестабилизировать" континент."Я предпочитаю НАТО. На мой взгляд, роль США и Великобритании важнее, поэтому (разговоры о европейской армии. — Прим. ред.) не стабилизируют ситуацию", — заключил он.В минувшем году суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать Европейской комиссии миллион евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. По мнению ЕК, работа этого органа, который может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь, Конституционный суд Польши не счел это решение обязательным для исполнения.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778401159.html
https://ria.ru/20220320/rabota-1779183198.html
россия
франция
сша
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736930161_0:0:2690:2018_1920x0_80_0_0_64fdb3f51012b64c2e7ac60e7b556a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, сша, еврокомиссия, евросоюз, нато, польша, украина
04:40 21.03.2022 (обновлено: 09:07 21.03.2022)
 
В Польше пожаловались на санкции Евросоюза

Вице-премьер Польши Глиньский раскритиковал ЕС за сохранение санкций против Варшавы

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛюди с флагами Евросоюза и Польши
Люди с флагами Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Люди с флагами Евросоюза и Польши
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Евросоюз в условиях кризиса на Украине не оказывает помощи Польше, которая помогает беженцам, при этом Брюссель сохраняет в силе санкции против Варшавы, заявил в интервью The Daily Telegraph вице-премьер Петр Глиньский.
"ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны — санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", — посетовал чиновник.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 23:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя
Он выразил опасение, что Евросоюз не вступит в борьбу в случае потенциального расширения конфликта.
"Даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию", — пояснил Глиньский.
Кроме того, польский вице-премьер раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии, так как это может "дестабилизировать" континент.
"Я предпочитаю НАТО. На мой взгляд, роль США и Великобритании важнее, поэтому (разговоры о европейской армии. — Прим. ред.) не стабилизируют ситуацию", — заключил он.
Шпиль Сенатской башни Кремля и штандарт президента РФ на Сенатском дворце - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 11:11
В Польше признали, что санкции против России оказались "дырявыми"
В минувшем году суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать Европейской комиссии миллион евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. По мнению ЕК, работа этого органа, который может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь, Конституционный суд Польши не счел это решение обязательным для исполнения.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 23:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чехия разрешила беженцам с Украины работать в стране без спецразрешений
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияФранцияСШАЕврокомиссияЕвросоюзНАТОПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала