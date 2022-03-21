https://ria.ru/20220321/poiski-1779255696.html
В Иркутске около 200 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
В Иркутске около 200 человек ищут пропавшую восьмиклассницу - РИА Новости, 21.03.2022
В Иркутске около 200 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
Пропавшую школьницу в Иркутске ищут около 200 человек – сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:17
2022-03-21T13:17
2022-03-21T13:17
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 21 мар – РИА Новости. Пропавшую школьницу в Иркутске ищут около 200 человек – сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Ранее сообщалось, что в Иркутске 18 марта пропала восьмиклассница Любовь Воронцова. Она ушла в школу, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. На уроках девочки не было. С заявлением о розыске несовершеннолетней в дежурную часть полиции обратились ее мать. На текущий момент установлено, что в день исчезновения она находилась в центре Иркутска возле мемориала "Вечный огонь", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней Набережной Ангары. Далее маршрут движения неизвестен. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."В организации поисковых мероприятиях задействовано более 20 сотрудников следственного управления, 2 следователя-криминалиста ГУК по СФО, более 100 сотрудников МУ МВД России "Иркутское", ГУ МВД России по Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области, 60 человек из числа волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт", - говорится в сообщении.Отмечается, что в групповой чат всех водителей маршрутных транспортных средств передана ориентировка для распространения информации.
https://ria.ru/20220320/shkolnitsa-1779176158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске около 200 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
В Иркутске около 200 человек ищут восьмиклассницу, которая пропала 18 марта