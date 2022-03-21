https://ria.ru/20220321/poiski-1779255696.html

В Иркутске около 200 человек ищут пропавшую восьмиклассницу

В Иркутске около 200 человек ищут пропавшую восьмиклассницу - РИА Новости, 21.03.2022

В Иркутске около 200 человек ищут пропавшую восьмиклассницу

Пропавшую школьницу в Иркутске ищут около 200 человек – сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:17

2022-03-21T13:17

2022-03-21T13:17

происшествия

иркутск

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ИРКУТСК, 21 мар – РИА Новости. Пропавшую школьницу в Иркутске ищут около 200 человек – сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Ранее сообщалось, что в Иркутске 18 марта пропала восьмиклассница Любовь Воронцова. Она ушла в школу, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. На уроках девочки не было. С заявлением о розыске несовершеннолетней в дежурную часть полиции обратились ее мать. На текущий момент установлено, что в день исчезновения она находилась в центре Иркутска возле мемориала "Вечный огонь", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней Набережной Ангары. Далее маршрут движения неизвестен. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."В организации поисковых мероприятиях задействовано более 20 сотрудников следственного управления, 2 следователя-криминалиста ГУК по СФО, более 100 сотрудников МУ МВД России "Иркутское", ГУ МВД России по Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области, 60 человек из числа волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт", - говорится в сообщении.Отмечается, что в групповой чат всех водителей маршрутных транспортных средств передана ориентировка для распространения информации.

https://ria.ru/20220320/shkolnitsa-1779176158.html

https://ria.ru/20220320/irkutsk-1779130760.html

иркутск

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)