Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/pogibshiy-1779318667.html
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.03.2022
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:42
2022-03-21T17:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации."По оперативной линии СЦКК ДНР от минздрава ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1966 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района города Донецка по адресу: ул. Исакова, 15/12, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_788be356f6b35be9a3213f2b80c5b579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина
17:42 21.03.2022 (обновлено: 17:49 21.03.2022)
 
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации.
"По оперативной линии СЦКК ДНР от минздрава ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1966 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района города Донецка по адресу: ул. Исакова, 15/12, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Разбитая машина у остановки на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 22:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)СЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала