https://ria.ru/20220321/pogibshiy-1779318667.html

При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина

При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.03.2022

При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:42

2022-03-21T17:42

2022-03-21T17:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации."По оперативной линии СЦКК ДНР от минздрава ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1966 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района города Донецка по адресу: ул. Исакова, 15/12, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина