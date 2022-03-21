https://ria.ru/20220321/pogibshiy-1779318667.html
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.03.2022
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:42
2022-03-21T17:42
2022-03-21T17:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации."По оперативной линии СЦКК ДНР от минздрава ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1966 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района города Донецка по адресу: ул. Исакова, 15/12, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина
17:42 21.03.2022 (обновлено: 17:49 21.03.2022)
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Петровского района Донецка ВСУ погиб мужчина