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Три человека погибли при подрыве автомобиля в пункте Мангуш в ДНР

Три человека погибли при подрыве автомобиля в пункте Мангуш в ДНР - РИА Новости, 21.03.2022

Три человека погибли при подрыве автомобиля в пункте Мангуш в ДНР

Три человека погибли при подрыве автомобиля в населенном пункте Мангуш в Донецкой области Украины, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:37

2022-03-21T13:37

2022-03-21T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Три человека погибли при подрыве автомобиля в населенном пункте Мангуш в Донецкой области Украины, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В районе Мангуша, объезжая разрушенный мост по гуманитарному коридору, произошел подрыв легкового автомобиля, в котором находились три человека, включая двоих детей. Произошло возгорание еще двух автомобилей, которые находились рядом. Количество пострадавших уточняется", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Согласно заявлению, по предварительной версии, сработала противотанковая мина. На месте подрыва работают спасатели МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мчс днр, россия