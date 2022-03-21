https://ria.ru/20220321/podderzhka-1779237331.html

В Госдуме выступили за принятие мер по поддержке промышленности

В Госдуме выступили за принятие мер по поддержке промышленности - РИА Новости, 21.03.2022

В Госдуме выступили за принятие мер по поддержке промышленности

Комитет Госдумы по промышленности и торговле подготовил проект постановления ГД по итогам "правительственного часа" с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:04

2022-03-21T12:04

2022-03-21T12:04

экономика

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по промышленности и торговле подготовил проект постановления ГД по итогам "правительственного часа" с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, в котором правительству России предлагается принять меры, направленные на поддержку промышленности и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. На рассмотрение Думы документ может быть вынесен 23 марта.В частности, в связи с введением иностранными государствами санкций против России кабмину рекомендуется обеспечить своевременное выполнение госпрограмм "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие ОПК" в целях недопущения негативных последствий для российской экономики.При этом при формировании мероприятий госпрограммы "Развитие ОПК" на новый плановый период предлагается "предусмотреть опережающее развитие производственно-технологической базы организаций ОПК в целях поставки вооружения, военной и специальной техники, предусмотренных госпрограммой вооружения". Правительству также рекомендуется подготовить оперативный план действий по расширению производства и развитию системы обслуживания средств воздушного транспорта российскими компаниями.Комитет выступает и за принятие мер, направленных "на бесперебойное обеспечение населения лекарственными препаратами... а также на сохранение доступности лекарственных препаратов для населения". Кабмину также рекомендуется принять дополнительные меры по обеспечению доступа отечественных сельхозтоваропроизводителей в торговые сети и на розничный рынок продовольственных товаров, "обеспечив сдерживание роста цен на продовольственные товары".Помимо этого, правительству предлагается "проработать налоговые и иные меры по развитию нефтяного и металлургического секторов экономики, в том числе в целях снижения внутрироссийских цен на топливо и сталь", и разработать нормативные правовые акты по вопросам совершенствования системы реализации лома и отходов черных и цветных металлов, внедрения системы их учета и прослеживаемости, реформирования системы контроля и надзора в данной сфере.В целях увеличения объемов производства основных ценообразующих отечественных строительных материалов, изделий и конструкций и сдерживания роста цен на них кабмину рекомендуется "проработать вопрос государственной поддержки предприятий строительной отрасли", выпускающих такую продукцию.В проекте постановления отмечается и необходимость рассмотрения вопроса о разработке комплексных системных мер государственной поддержки развития водородной энергетики. Дополнительно рекомендуется проработать вопрос о необходимости разработки национального стандарта, устанавливающего повышенные требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, применяющимся при добыче угля закрытым способом. А уполномоченным федеральным органам исполнительной власти предлагается актуализировать отраслевые планы мероприятий по импортозамещению.

https://ria.ru/20220319/peterburg-1779010194.html

https://ria.ru/20220318/novak-1778958564.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия