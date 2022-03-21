Рейтинг@Mail.ru
Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220321/poco-1779324434.html
Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры
Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры - РИА Новости, 21.03.2022
Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры
Неанонсированный смартфон Poco F4 появился в базе бенчмарка в Geekbench. Об этом сообщает GSMarena. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:08
2022-03-21T18:08
наука
технологии
россия
google android
xiaomi inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Неанонсированный смартфон Poco F4 появился в базе бенчмарка в Geekbench. Об этом сообщает GSMarena.Оказалась раскрыта платформа модели — это процессор Snapdragon 870, чип, служивший основой для прошлогодней модели Poco F3. На ней же работает Redmi K40S, смартфон для китайского рынка, показанный Xiaomi в марте.Упоминается и про версию с приставкой Pro, основанной на процессоре Dimensity 9000. Базовая версия смартфона получит 8 ГБ ОЗУ и MIUI, работающую на Android 12.Poco F4, премьера которого ожидается в ближайшее время, придет на смену модели F3, полюбившейся рынку мощной начинкой при невысокой цене. Цена на будущий смартфон не раскрывается, актуальный F3 в России предлагается от 33 000 рублей.
https://ria.ru/20220216/realme-1773073667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5807da321e9e6632133030dc0846290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, google android, xiaomi inc
18:08 21.03.2022
 

Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Неанонсированный смартфон Poco F4 появился в базе бенчмарка в Geekbench. Об этом сообщает GSMarena.
Оказалась раскрыта платформа модели — это процессор Snapdragon 870, чип, служивший основой для прошлогодней модели Poco F3. На ней же работает Redmi K40S, смартфон для китайского рынка, показанный Xiaomi в марте.
Упоминается и про версию с приставкой Pro, основанной на процессоре Dimensity 9000. Базовая версия смартфона получит 8 ГБ ОЗУ и MIUI, работающую на Android 12.
Poco F4, премьера которого ожидается в ближайшее время, придет на смену модели F3, полюбившейся рынку мощной начинкой при невысокой цене. Цена на будущий смартфон не раскрывается, актуальный F3 в России предлагается от 33 000 рублей.
realme 9 Pro+ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 12:27Наука
Обзор смартфона realme 9 Pro+: новый средний класс
 
НаукаТехнологииРоссияGoogle AndroidXiaomi Inc
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала