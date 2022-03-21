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Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры
Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры - РИА Новости, 21.03.2022
Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры
Неанонсированный смартфон Poco F4 появился в базе бенчмарка в Geekbench. Об этом сообщает GSMarena. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:08
2022-03-21T18:08
2022-03-21T18:08
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россия
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Неанонсированный смартфон Poco F4 появился в базе бенчмарка в Geekbench. Об этом сообщает GSMarena.Оказалась раскрыта платформа модели — это процессор Snapdragon 870, чип, служивший основой для прошлогодней модели Poco F3. На ней же работает Redmi K40S, смартфон для китайского рынка, показанный Xiaomi в марте.Упоминается и про версию с приставкой Pro, основанной на процессоре Dimensity 9000. Базовая версия смартфона получит 8 ГБ ОЗУ и MIUI, работающую на Android 12.Poco F4, премьера которого ожидается в ближайшее время, придет на смену модели F3, полюбившейся рынку мощной начинкой при невысокой цене. Цена на будущий смартфон не раскрывается, актуальный F3 в России предлагается от 33 000 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google android, xiaomi inc