https://ria.ru/20220321/playstation-1779232188.html

Из российских магазинов электроники исчезла приставка Sony PlayStation 5

Из российских магазинов электроники исчезла приставка Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 21.03.2022

Из российских магазинов электроники исчезла приставка Sony PlayStation 5

Игровая консоль Sony PlayStation 5 пропала из продажи в онлайн-магазинах крупных российских ритейлеров. Приставка не доступна для заказа и покупки. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:38

2022-03-21T11:38

2022-03-21T11:38

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технологии

россия

эльдорадо

м.видео

playstation

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Игровая консоль Sony PlayStation 5 пропала из продажи в онлайн-магазинах крупных российских ритейлеров. Приставка не доступна для заказа и покупки.Приставка, которая до сих пор оставалась дефицитом, пропала из крупных торговых сетей. В "Эльдорадо" на странице консоли сообщается о прекращении приема заявок, в "М.Видео" ограничивается плашкой "Скоро в продаже" и неактивными страницами товара. На сайтах "Ситилинка" и ДНС PlayStation 5 вовсе пропали — их невозможно найти через поиск.Ранее японская компания Sony объявила о прекращении поставки своих игровых приставок в Россию. Консоли, предназначенные для нашего рынка, временно перераспределят в другие страны.Приставку можно найти на сайтах частных объявлений — в зависимости от версии и желания продавца, PlayStation 5 предлагается от 70 до 110 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211014/playstation-1754613538.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, россия, эльдорадо, м.видео, playstation