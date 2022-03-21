https://ria.ru/20220321/playstation-1779232188.html
Из российских магазинов электроники исчезла приставка Sony PlayStation 5
Из российских магазинов электроники исчезла приставка Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 21.03.2022
Из российских магазинов электроники исчезла приставка Sony PlayStation 5
Игровая консоль Sony PlayStation 5 пропала из продажи в онлайн-магазинах крупных российских ритейлеров. Приставка не доступна для заказа и покупки. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:38
2022-03-21T11:38
2022-03-21T11:38
наука
технологии
россия
эльдорадо
м.видео
playstation
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Игровая консоль Sony PlayStation 5 пропала из продажи в онлайн-магазинах крупных российских ритейлеров. Приставка не доступна для заказа и покупки.Приставка, которая до сих пор оставалась дефицитом, пропала из крупных торговых сетей. В "Эльдорадо" на странице консоли сообщается о прекращении приема заявок, в "М.Видео" ограничивается плашкой "Скоро в продаже" и неактивными страницами товара. На сайтах "Ситилинка" и ДНС PlayStation 5 вовсе пропали — их невозможно найти через поиск.Ранее японская компания Sony объявила о прекращении поставки своих игровых приставок в Россию. Консоли, предназначенные для нашего рынка, временно перераспределят в другие страны.Приставку можно найти на сайтах частных объявлений — в зависимости от версии и желания продавца, PlayStation 5 предлагается от 70 до 110 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211014/playstation-1754613538.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, эльдорадо, м.видео, playstation