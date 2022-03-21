https://ria.ru/20220321/pingviny-1779199979.html

В Московском зоопарке вылупились перуанские пингвинята

В Московском зоопарке вылупились перуанские пингвинята - РИА Новости, 21.03.2022

В Московском зоопарке вылупились перуанские пингвинята

Птенцы краснокнижных пингвинов Гумбольта (перуанских пингвинов) вылупились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:09

2022-03-21T08:09

2022-03-21T10:34

светлана акулова

московский зоопарк

общество

москва

хорошие новости

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Птенцы краснокнижных пингвинов Гумбольта (перуанских пингвинов) вылупились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы."В Московском зоопарке вылупились пингвинята. Всего на свет появилось трое птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в международную Красную книгу в категории "уязвимый" - говорится в сообщении.Отмечается, что столичный зоосад более 20 лет работал над созданием генетически разнообразной резервной популяции пингвинов Гумбольдта в неволе. Подросшие птенцы отправятся в ведущие российские и зарубежные зоопарки."Перуанские пингвины появились в нашей коллекции в 1997 году, а с начала 2000-х они регулярно приносят потомство. Текущий год не стал исключением. У одной пары вылупилось двое малышей, у другой - один... Пока пингвинята большую часть времени прячутся в норах, созданных среди камней в вольере... В течение ближайших двух месяцев они сменят пух на более плотное птенцовое оперение, которое позволит им наконец окунуться в воду. Тогда пингвинята покинут укромную нору и начнут учиться плавать в бассейне", - приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

https://ria.ru/20220320/zoopark-1779102671.html

https://ria.ru/20220216/zoopark-1773042102.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва