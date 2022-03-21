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В Московском зоопарке вылупились перуанские пингвинята - РИА Новости, 21.03.2022
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В Московском зоопарке вылупились перуанские пингвинята
В Московском зоопарке вылупились перуанские пингвинята - РИА Новости, 21.03.2022
В Московском зоопарке вылупились перуанские пингвинята
Птенцы краснокнижных пингвинов Гумбольта (перуанских пингвинов) вылупились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:09
2022-03-21T10:34
светлана акулова
московский зоопарк
общество
москва
хорошие новости
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Птенцы краснокнижных пингвинов Гумбольта (перуанских пингвинов) вылупились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы."В Московском зоопарке вылупились пингвинята. Всего на свет появилось трое птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в международную Красную книгу в категории "уязвимый" - говорится в сообщении.Отмечается, что столичный зоосад более 20 лет работал над созданием генетически разнообразной резервной популяции пингвинов Гумбольдта в неволе. Подросшие птенцы отправятся в ведущие российские и зарубежные зоопарки."Перуанские пингвины появились в нашей коллекции в 1997 году, а с начала 2000-х они регулярно приносят потомство. Текущий год не стал исключением. У одной пары вылупилось двое малышей, у другой - один... Пока пингвинята большую часть времени прячутся в норах, созданных среди камней в вольере... В течение ближайших двух месяцев они сменят пух на более плотное птенцовое оперение, которое позволит им наконец окунуться в воду. Тогда пингвинята покинут укромную нору и начнут учиться плавать в бассейне", - приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
https://ria.ru/20220320/zoopark-1779102671.html
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светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва
08:09 21.03.2022 (обновлено: 10:34 21.03.2022)
 
В Московском зоопарке вылупились перуанские пингвинята

В Московском зоопарке вылупились краснокнижные перуанские пингвинята

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПтенец пингвина Гумбольдта, вылупившийся в Московском зоопарке
Птенец пингвина Гумбольдта, вылупившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Птенцы краснокнижных пингвинов Гумбольта (перуанских пингвинов) вылупились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра столицы.
Московском зоопарке вылупились пингвинята. Всего на свет появилось трое птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в международную Красную книгу в категории "уязвимый" - говорится в сообщении.
Отмечается, что столичный зоосад более 20 лет работал над созданием генетически разнообразной резервной популяции пингвинов Гумбольдта в неволе. Подросшие птенцы отправятся в ведущие российские и зарубежные зоопарки.
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