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Песков назвал концерт-митинг в "Лужниках" демонстрацией поддержки Путина - РИА Новости, 21.03.2022
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Песков назвал концерт-митинг в "Лужниках" демонстрацией поддержки Путина
Песков назвал концерт-митинг в "Лужниках" демонстрацией поддержки Путина - РИА Новости, 21.03.2022
Песков назвал концерт-митинг в "Лужниках" демонстрацией поддержки Путина
Концерт-митинг, который прошел в "Лужниках" в день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, стал красноречивой демонстрацией поддержки президента РФ... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:35
2022-03-21T12:35
общество
владимир путин
москва
россия
севастополь
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Концерт-митинг, который прошел в "Лужниках" в день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, стал красноречивой демонстрацией поддержки президента РФ Владимира Путина, на которую он опирается, и российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Концерт-митинг, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, прошел 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, в нем приняли участие свыше 200 тысяч человек,"Что касается этого мероприятия - это более чем красноречивая демонстрация той поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народами Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России", - сказал Песков журналистам."Конечно, в этом плане это - та самая поддержка, на которую президент опирается и которая была весьма и весьма отчетливо продемонстрирована", - добавил он.Песков также отметил, что "подобное выражение поддержки производит очень сильное эмоциональное впечатление на всех, кто был, в том числе на президента"."Митинг является отображением желания людей высказать свою поддержку всему, что происходит. Поводом стал день объединения Крыма с Россией, но люди высказывают свою поддержку в целом: и президенту, и всем нашим ребятам, которые сегодня на Украине ведут операцию. Поэтому в этом была главная задача митинга, это было искренне желание тех десятков тысяч людей, которые там находились", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли вопрос о необходимости проведения митинга-концерта в "Лужниках", учитывая проведение спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление.
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общество, владимир путин, москва, россия, севастополь, вооруженные силы рф
12:35 21.03.2022
 
Песков назвал концерт-митинг в "Лужниках" демонстрацией поддержки Путина

Пресс-секретарь Песков назвал концерт в "Лужниках" демонстрацией поддержки Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Концерт-митинг, который прошел в "Лужниках" в день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, стал красноречивой демонстрацией поддержки президента РФ Владимира Путина, на которую он опирается, и российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Концерт-митинг, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, прошел 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, в нем приняли участие свыше 200 тысяч человек,
Выступление Владимира Путина в Лужниках. Полная версия - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 16:36
О Крыме и спецоперации на Украине. Главное из выступления Путина в Лужниках
"Что касается этого мероприятия - это более чем красноречивая демонстрация той поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народами Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России", - сказал Песков журналистам.
"Конечно, в этом плане это - та самая поддержка, на которую президент опирается и которая была весьма и весьма отчетливо продемонстрирована", - добавил он.
Песков также отметил, что "подобное выражение поддержки производит очень сильное эмоциональное впечатление на всех, кто был, в том числе на президента".
"Митинг является отображением желания людей высказать свою поддержку всему, что происходит. Поводом стал день объединения Крыма с Россией, но люди высказывают свою поддержку в целом: и президенту, и всем нашим ребятам, которые сегодня на Украине ведут операцию. Поэтому в этом была главная задача митинга, это было искренне желание тех десятков тысяч людей, которые там находились", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли вопрос о необходимости проведения митинга-концерта в "Лужниках", учитывая проведение спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление.
LIVE: Выступление Путина на концерте в Лужниках
18 марта, 15:42
Выступление Путина на концерте в Лужниках
 
ОбществоВладимир ПутинМоскваРоссияСевастопольВооруженные силы РФ
 
 
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