https://ria.ru/20220321/peskov-1779243323.html

Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков

Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022

Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков

Решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:26

2022-03-21T12:26

2022-03-21T12:26

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока никаких решений на этот счет не принималось. Никакого такого актуального обсуждения не ведется, поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220207/er-1771486840.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий песков