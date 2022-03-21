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Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022
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Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков
Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022
Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков
Решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:26
2022-03-21T12:26
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока никаких решений на этот счет не принималось. Никакого такого актуального обсуждения не ведется, поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно", - сказал он журналистам.
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политика, дмитрий песков
12:26 21.03.2022
 
Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что решение о переносе выборов не принималось

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Никакого такого актуального обсуждения не ведется, поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно", - сказал он журналистам.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 14:47
В Совфеде заявили о готовности "Единой России" к выборам во всех регионах
 
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