https://ria.ru/20220321/peskov-1779243323.html
Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков
Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022
Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков
Решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:26
2022-03-21T12:26
2022-03-21T12:26
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока никаких решений на этот счет не принималось. Никакого такого актуального обсуждения не ведется, поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220207/er-1771486840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков
Решение о переносе региональных выборов не принималось, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что решение о переносе выборов не принималось