Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД
Посол России Джагарян: переговоры по восстановлению СВПД могут возобновиться после Навруза
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что активный переговорный процесс по восстановлению СВПД может возобновиться после празднования мусульманского Навруза.
"Сейчас определенная пауза возникла, там есть ряд вопросов, которые надо утрясти, но Россия к этому никакого отношения не имеет и об этом мы не однократно иранской стороне говорили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя появившиеся сообщения о том, что Россия якобы тормозит ядерную сделку.
"Нужно сказать, что здесь это прекрасно понимают. Просто пауза еще возникла в связи с тем, что вчера в Иране первый день нового 1401 года по случаю наступления праздника весны Навруза, в течении недели здесь государственные учреждения не работают, но тем не менее, сразу после этого, я думаю, переговорный процесс, очень надеюсь на то, что возобновится", - добавил посол.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.