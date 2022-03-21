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Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД - РИА Новости, 21.03.2022
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Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД
Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД - РИА Новости, 21.03.2022
Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД
Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что активный переговорный процесс по восстановлению СВПД может возобновиться после празднования мусульманского... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:46
2022-03-21T15:46
в мире
нед прайс
сша
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
леван джагарян
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что активный переговорный процесс по восстановлению СВПД может возобновиться после празднования мусульманского Навруза."Сейчас определенная пауза возникла, там есть ряд вопросов, которые надо утрясти, но Россия к этому никакого отношения не имеет и об этом мы не однократно иранской стороне говорили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя появившиеся сообщения о том, что Россия якобы тормозит ядерную сделку."Нужно сказать, что здесь это прекрасно понимают. Просто пауза еще возникла в связи с тем, что вчера в Иране первый день нового 1401 года по случаю наступления праздника весны Навруза, в течении недели здесь государственные учреждения не работают, но тем не менее, сразу после этого, я думаю, переговорный процесс, очень надеюсь на то, что возобновится", - добавил посол.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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в мире, нед прайс, сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, леван джагарян
15:46 21.03.2022
 
Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД

Посол России Джагарян: переговоры по восстановлению СВПД могут возобновиться после Навруза

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что активный переговорный процесс по восстановлению СВПД может возобновиться после празднования мусульманского Навруза.
"Сейчас определенная пауза возникла, там есть ряд вопросов, которые надо утрясти, но Россия к этому никакого отношения не имеет и об этом мы не однократно иранской стороне говорили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя появившиеся сообщения о том, что Россия якобы тормозит ядерную сделку.
"Нужно сказать, что здесь это прекрасно понимают. Просто пауза еще возникла в связи с тем, что вчера в Иране первый день нового 1401 года по случаю наступления праздника весны Навруза, в течении недели здесь государственные учреждения не работают, но тем не менее, сразу после этого, я думаю, переговорный процесс, очень надеюсь на то, что возобновится", - добавил посол.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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В миреНед ПрайсСШАРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранЛеван Джагарян
 
 
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