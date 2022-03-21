https://ria.ru/20220321/peregovory-1779290379.html

Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД

Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД - РИА Новости, 21.03.2022

Посол в Иране оценил сроки возобновления активных переговоров по СВПД

Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что активный переговорный процесс по восстановлению СВПД может возобновиться после празднования мусульманского... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:46

2022-03-21T15:46

2022-03-21T15:46

в мире

нед прайс

сша

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

леван джагарян

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что активный переговорный процесс по восстановлению СВПД может возобновиться после празднования мусульманского Навруза."Сейчас определенная пауза возникла, там есть ряд вопросов, которые надо утрясти, но Россия к этому никакого отношения не имеет и об этом мы не однократно иранской стороне говорили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя появившиеся сообщения о том, что Россия якобы тормозит ядерную сделку."Нужно сказать, что здесь это прекрасно понимают. Просто пауза еще возникла в связи с тем, что вчера в Иране первый день нового 1401 года по случаю наступления праздника весны Навруза, в течении недели здесь государственные учреждения не работают, но тем не менее, сразу после этого, я думаю, переговорный процесс, очень надеюсь на то, что возобновится", - добавил посол.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20220315/vbrosy-1778348565.html

сша

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нед прайс, сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, леван джагарян