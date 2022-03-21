https://ria.ru/20220321/peregovory-1779241750.html
В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева
В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева - РИА Новости, 21.03.2022
В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:21
2022-03-21T12:21
2022-03-21T12:21
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
украина
россия
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым."Действительно, здесь, кто может, должен использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным эти переговоры. Собственно, выбор места для какой-то такой гипотетической встречи – это вторичный вопрос, хотя безусловно мы признательны всем тем, странам, которые заявляют о своем желании помочь такому переговорному процессу", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, украина, россия, политика
В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева
Песков призвал повлиять на договороспособность Украины на переговорах с Россией