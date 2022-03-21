https://ria.ru/20220321/peregovory-1779241750.html

В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева

В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева - РИА Новости, 21.03.2022

В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:21

2022-03-21T12:21

2022-03-21T12:21

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

украина

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777069645_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_7f3c17f0aa62ccc8062ffcccca1e323a.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым."Действительно, здесь, кто может, должен использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным эти переговоры. Собственно, выбор места для какой-то такой гипотетической встречи – это вторичный вопрос, хотя безусловно мы признательны всем тем, странам, которые заявляют о своем желании помочь такому переговорному процессу", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, россия, политика