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В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/peregovory-1779241750.html
В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева
В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева - РИА Новости, 21.03.2022
В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:21
2022-03-21T12:21
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
украина
россия
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым."Действительно, здесь, кто может, должен использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным эти переговоры. Собственно, выбор места для какой-то такой гипотетической встречи – это вторичный вопрос, хотя безусловно мы признательны всем тем, странам, которые заявляют о своем желании помочь такому переговорному процессу", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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дмитрий песков, украина, россия, политика
12:21 21.03.2022
 
В Кремле призвали повлиять на договороспособность Киева

Песков призвал повлиять на договороспособность Украины на переговорах с Россией

© Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© Посольство РФ в Белоруссии
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым.
"Действительно, здесь, кто может, должен использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным эти переговоры. Собственно, выбор места для какой-то такой гипотетической встречи – это вторичный вопрос, хотя безусловно мы признательны всем тем, странам, которые заявляют о своем желании помочь такому переговорному процессу", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:00
"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковУкраинаРоссияПолитика
 
 
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