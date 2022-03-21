https://ria.ru/20220321/patriot-1779195520.html

WSJ: США поставили Саудовской Аравии большое количество систем ПВО Patriot

WSJ: США поставили Саудовской Аравии большое количество систем ПВО Patriot - РИА Новости, 21.03.2022

WSJ: США поставили Саудовской Аравии большое количество систем ПВО Patriot

Власти США за последний месяц передали Саудовской Аравии большое количество комплексов противовоздушной обороны Patriot, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T05:28

2022-03-21T05:28

2022-03-21T05:28

в мире

сша

саудовская аравия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти США за последний месяц передали Саудовской Аравии большое количество комплексов противовоздушной обороны Patriot, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По словам неназванного чиновника, поставки комплексы необходимы для того, чтобы Саудовская Аравия могла отражать беспилотников и ракетных атак группировки "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене. Эр-Рияд просил США поставить системы Patriot с конца прошлого года, отмечая, что их запасы на крайне низком уровне.Источник отметил, что на принятие решения потребовалось несколько месяцев из-за высокого спроса на этот вид вооружения со стороны других союзников США. Комплексы и другие боевые средства были переправлены в Саудовскую Аравию из других стран Ближнего Востока, подчеркнул собеседник газеты.Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки "Ансар Алла" и союзные им силы, с другой - на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.

https://ria.ru/20220320/patriot-1779131068.html

сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, саудовская аравия