https://ria.ru/20220321/patriot-1779195520.html
WSJ: США поставили Саудовской Аравии большое количество систем ПВО Patriot
WSJ: США поставили Саудовской Аравии большое количество систем ПВО Patriot - РИА Новости, 21.03.2022
WSJ: США поставили Саудовской Аравии большое количество систем ПВО Patriot
Власти США за последний месяц передали Саудовской Аравии большое количество комплексов противовоздушной обороны Patriot, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T05:28
2022-03-21T05:28
2022-03-21T05:28
в мире
сша
саудовская аравия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти США за последний месяц передали Саудовской Аравии большое количество комплексов противовоздушной обороны Patriot, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По словам неназванного чиновника, поставки комплексы необходимы для того, чтобы Саудовская Аравия могла отражать беспилотников и ракетных атак группировки "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене. Эр-Рияд просил США поставить системы Patriot с конца прошлого года, отмечая, что их запасы на крайне низком уровне.Источник отметил, что на принятие решения потребовалось несколько месяцев из-за высокого спроса на этот вид вооружения со стороны других союзников США. Комплексы и другие боевые средства были переправлены в Саудовскую Аравию из других стран Ближнего Востока, подчеркнул собеседник газеты.Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки "Ансар Алла" и союзные им силы, с другой - на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.
https://ria.ru/20220320/patriot-1779131068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия
WSJ: США поставили Саудовской Аравии большое количество систем ПВО Patriot
WSJ: США за последний месяц передали Саудовской Аравии большое число систем ПВО Patriot