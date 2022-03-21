14:19 21.03.2022 (обновлено: 14:25 21.03.2022)
Конфликт на Украине связан с последствиями распада СССР, считает эксперт
Политолог Пантелеев: конфликт на Украине связан с последствиями распада СССР
Улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украина, выбрав путь "насильственной десоветизации", пошла по пути самоубийства, поскольку страна и географически, и ментально вписана в советский проект, заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.
"Тогда, когда Украина выбрала путь насильственной десоветизации, по сути дела, тогда она пошла по пути самоубийства, поскольку, действительно, Украина как некое цельное образование, которое мы знаем, она полностью вписана в советский проект", - сказал он в ходе круглого стола на тему: "Украина: корни внутреннего конфликта" в МИА "Россия сегодня".
По словам эксперта, Украина вписана в этот проект не только границами, но и ментально, культурно-исторически. Он подчеркнул, что сегодняшний конфликт на Украине связан с последствиями распада СССР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.