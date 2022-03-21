https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург - РИА Новости, 21.03.2022

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах наоборот начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T03:25

2022-03-21T03:25

2022-03-21T03:38

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах наоборот начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В Китае, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавирусной инфекции, из них 3507 локальных и 95 ввозных, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Подобных высоких показателей в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, не фиксировали с начала 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на воскресенье, за сутки в РФ выявлено 31 035 случаев COVID-19, скончались 434 человека, госпитализированы - 2551, выздоровели - 74 675 человек.

https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779093410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, общество, коронавирус в россии