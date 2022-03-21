03:25 21.03.2022 (обновлено: 03:38 21.03.2022)
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах наоборот начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос заканчивается ли пандемия коронавируса.
В Китае, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавирусной инфекции, из них 3507 локальных и 95 ввозных, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Подобных высоких показателей в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, не фиксировали с начала 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на воскресенье, за сутки в РФ выявлено 31 035 случаев COVID-19, скончались 434 человека, госпитализированы - 2551, выздоровели - 74 675 человек.