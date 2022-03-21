Рейтинг@Mail.ru
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург - РИА Новости, 21.03.2022
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах наоборот начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T03:25
2022-03-21T03:38
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773314951_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4ce0c88e0e780a759967e052cd57a37b.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах наоборот начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В Китае, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавирусной инфекции, из них 3507 локальных и 95 ввозных, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Подобных высоких показателей в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, не фиксировали с начала 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на воскресенье, за сутки в РФ выявлено 31 035 случаев COVID-19, скончались 434 человека, госпитализированы - 2551, выздоровели - 74 675 человек.
https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779093410.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773314951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e441e43c72197c517045d8be4c5803e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, общество, коронавирус в россии
03:25 21.03.2022 (обновлено: 03:38 21.03.2022)
 
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах наоборот начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос заканчивается ли пандемия коронавируса.
В Китае, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавирусной инфекции, из них 3507 локальных и 95 ввозных, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Подобных высоких показателей в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, не фиксировали с начала 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на воскресенье, за сутки в РФ выявлено 31 035 случаев COVID-19, скончались 434 человека, госпитализированы - 2551, выздоровели - 74 675 человек.
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 06:26Распространение коронавируса
Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против "омикрона"
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19РоссияОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала