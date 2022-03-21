21:48 21.03.2022 (обновлено: 21:54 21.03.2022)
Москва направила ноту протеста в МИД Греции после осквернения памятника
МИД: Москва направила ноту протеста в МИД Греции после осквернения советского памятника
Оскверненный вандалами памятник советским воинам в Афинах, Греция
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия направила ноту в МИД Греции в связи с осквернением памятника советским воинам в центре Афин, сообщает МИД РФ.
Ранее сообщалось, что в субботу в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941-1944 годах, который является одним из центральных мест ежегодного празднования Дня Победы. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (нацистский батальон, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.
"Призываем власти Греции найти и строго наказать вандалов, чтобы не допустить повторения подобных недопустимых инцидентов. Соответствующая вербальная нота была незамедлительно направлена Посольством России в Афинах в МИД Греции. Ожидаем информацию о результатах расследования", - говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Отмечается, что российская сторона "глубоко возмущена произошедшим". "Речь идет о беспрецедентном случае для Греции, население которой оказывало ожесточенное сопротивление немецко-фашистским захватчикам в годы Второй мировой войны. Греческие граждане исключительно бережно относятся к памяти советских солдат, освободивших Европу от "коричневой чумы", - говорится в сообщении.
Представитель МИД также добавляет, что в России "признательны неравнодушным греческим гражданам и российским соотечественникам за оперативные действия по возвращению памятника в первоначальное состояние".