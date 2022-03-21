https://ria.ru/20220321/pamyatnik-1779352601.html

Москва направила ноту протеста в МИД Греции после осквернения памятника

Москва направила ноту протеста в МИД Греции после осквернения памятника - РИА Новости, 21.03.2022

Москва направила ноту протеста в МИД Греции после осквернения памятника

Россия направила ноту в МИД Греции в связи с осквернением памятника советским воинам в центре Афин, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:48

2022-03-21T21:48

2022-03-21T21:54

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия направила ноту в МИД Греции в связи с осквернением памятника советским воинам в центре Афин, сообщает МИД РФ.Ранее сообщалось, что в субботу в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941-1944 годах, который является одним из центральных мест ежегодного празднования Дня Победы. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (нацистский батальон, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных."Призываем власти Греции найти и строго наказать вандалов, чтобы не допустить повторения подобных недопустимых инцидентов. Соответствующая вербальная нота была незамедлительно направлена Посольством России в Афинах в МИД Греции. Ожидаем информацию о результатах расследования", - говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.Отмечается, что российская сторона "глубоко возмущена произошедшим". "Речь идет о беспрецедентном случае для Греции, население которой оказывало ожесточенное сопротивление немецко-фашистским захватчикам в годы Второй мировой войны. Греческие граждане исключительно бережно относятся к памяти советских солдат, освободивших Европу от "коричневой чумы", - говорится в сообщении.Представитель МИД также добавляет, что в России "признательны неравнодушным греческим гражданам и российским соотечественникам за оперативные действия по возвращению памятника в первоначальное состояние".

https://ria.ru/20220321/pamyatnik-1779344884.html

https://ria.ru/20220321/ssha-1779311853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, греция, мид греции‎, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афины, мария захарова, россия, европа