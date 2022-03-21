https://ria.ru/20220321/otmena-1779193208.html

В США заявили, что речь о снятии санкции против России не идет

В США заявили, что речь о снятии санкции против России не идет - РИА Новости, 21.03.2022

В США заявили, что речь о снятии санкции против России не идет

США даже близко не готовы к тому, чтобы снять жесткие санкции, которые были введены в отношении России из-за событий на Украине, заявил заместитель помощника... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T03:36

2022-03-21T03:36

2022-03-21T07:13

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/24/1474202414_0:320:6144:3776_1920x0_80_0_0_e270c30c9f3bc425f5eca2febc7291e3.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США даже близко не готовы к тому, чтобы снять жесткие санкции, которые были введены в отношении России из-за событий на Украине, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.В интервью телеканалу CBS, которое было обнародовано в воскресенье, у представителя Белого дома спросили, что в первую очередь должен сделать президент России Владимир Путин, чтобы Вашингтон снял введенные против РФ санкции.При этом он подчеркнул, что представители американской администрации не рассматривают себя как "ковбоев, которые нажимают на кнопки, чтобы уничтожать экономики" других стран.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779192607.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша