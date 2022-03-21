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В США заявили, что речь о снятии санкции против России не идет
В США заявили, что речь о снятии санкции против России не идет - РИА Новости, 21.03.2022
В США заявили, что речь о снятии санкции против России не идет
США даже близко не готовы к тому, чтобы снять жесткие санкции, которые были введены в отношении России из-за событий на Украине, заявил заместитель помощника... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T03:36
2022-03-21T03:36
2022-03-21T07:13
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США даже близко не готовы к тому, чтобы снять жесткие санкции, которые были введены в отношении России из-за событий на Украине, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.В интервью телеканалу CBS, которое было обнародовано в воскресенье, у представителя Белого дома спросили, что в первую очередь должен сделать президент России Владимир Путин, чтобы Вашингтон снял введенные против РФ санкции.При этом он подчеркнул, что представители американской администрации не рассматривают себя как "ковбоев, которые нажимают на кнопки, чтобы уничтожать экономики" других стран.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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в мире, россия, сша
03:36 21.03.2022 (обновлено: 07:13 21.03.2022)
В США заявили, что речь о снятии санкции против России не идет
Сотрудник Белого дома Сингх: речь о снятии санкции против России "даже близко не идет"