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Бывший советник Трампа раскрыл правду об Украине

Бывший советник Трампа раскрыл правду об Украине - РИА Новости, 21.03.2022

Бывший советник Трампа раскрыл правду об Украине

Действия России в рамках военной спецоперации по защите Донбасса носят исключительно оборонительный характер, а жители США не получают объективной информации о... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:22

2022-03-21T09:22

2022-03-21T09:22

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Действия России в рамках военной спецоперации по защите Донбасса носят исключительно оборонительный характер, а жители США не получают объективной информации о событиях на Украине. Об этом в интервью Real America’s Voice заявил бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун."Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ. На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ. Путин действует оборонительно, он не действует наступательно. Но вы не прочтете об этом в мейнстримных СМИ", — высказался политический консультант, работавший на Белый дом.Также бывший советник экс-президента Соединенных Штатов подчеркнул, что заявления американских политиков о необходимости поддержать демократию на Украине звучат лицемерно, поскольку киевские власти сложно назвать демократическими."Сразу после победы на выборах Зеленский арестовал кандидата от оппозиционной партии, саму партию объявил незаконной и закрыл три телеканала, которые критиковали позицию правительства. Это не похоже на демократию", — отметил он.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/ukraina-1779164398.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/nebenzya-1779162861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, россия, украина, сша, дональд трамп