Бывший советник Трампа раскрыл правду об Украине
Бывший советник Трампа Стоун назвал российскую военную операцию на Украине самообороной
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Действия России в рамках военной спецоперации по защите Донбасса носят исключительно оборонительный характер, а жители США не получают объективной информации о событиях на Украине. Об этом в интервью Real America’s Voice заявил бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун.
"Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ. На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ. Путин действует оборонительно, он не действует наступательно. Но вы не прочтете об этом в мейнстримных СМИ", — высказался политический консультант, работавший на Белый дом.
Также бывший советник экс-президента Соединенных Штатов подчеркнул, что заявления американских политиков о необходимости поддержать демократию на Украине звучат лицемерно, поскольку киевские власти сложно назвать демократическими.
"Сразу после победы на выборах Зеленский арестовал кандидата от оппозиционной партии, саму партию объявил незаконной и закрыл три телеканала, которые критиковали позицию правительства. Это не похоже на демократию", — отметил он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.