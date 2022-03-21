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Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР - РИА Новости, 21.03.2022
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Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР
Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР - РИА Новости, 21.03.2022
Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР
США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", заявил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:31
2022-03-21T23:31
в мире
китай
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", - говорится в заявлении Блинкена.Отмечается, что действия госдепа накладывают визовые ограничения на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии.Имена чиновников в заявлении не приводятся.
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в мире, китай, сша, энтони блинкен
23:31 21.03.2022
 
Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР

Госсекретарь Блинкен: США введут визовые ограничениям против некоторых представителей КНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", - говорится в заявлении Блинкена.
Отмечается, что действия госдепа накладывают визовые ограничения на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии.
Имена чиновников в заявлении не приводятся.
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