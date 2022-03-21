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Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР
Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР - РИА Новости, 21.03.2022
Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР
США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", заявил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:31
2022-03-21T23:31
2022-03-21T23:31
в мире
китай
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", - говорится в заявлении Блинкена.Отмечается, что действия госдепа накладывают визовые ограничения на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии.Имена чиновников в заявлении не приводятся.
https://ria.ru/20220321/mask-1779260091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, энтони блинкен
Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР
Госсекретарь Блинкен: США введут визовые ограничениям против некоторых представителей КНР
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР
за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", - говорится в заявлении Блинкена
.
Отмечается, что действия госдепа накладывают визовые ограничения на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии.
Имена чиновников в заявлении не приводятся.