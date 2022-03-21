https://ria.ru/20220321/ogranicheniya-1779360343.html

Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР

Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР - РИА Новости, 21.03.2022

Блинкен: США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР

США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", заявил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T23:31

2022-03-21T23:31

2022-03-21T23:31

в мире

китай

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", - говорится в заявлении Блинкена.Отмечается, что действия госдепа накладывают визовые ограничения на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии.Имена чиновников в заявлении не приводятся.

https://ria.ru/20220321/mask-1779260091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, китай, сша, энтони блинкен