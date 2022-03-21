https://ria.ru/20220321/ogon-1779232442.html

ЕР внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней

ЕР внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 21.03.2022

ЕР внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней

Партия "Единая Россия" внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней, говорится в сообщении пресс-службы. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:39

2022-03-21T11:39

2022-03-21T11:49

единая россия

газпром

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней, говорится в сообщении пресс-службы.Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. Он дал поручение правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая."Единая Россия внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней. Он обеспечит бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти нa воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", - говорится в сообщении.Как отмечают авторы документа, инициатива разработана в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров.

https://ria.ru/20220301/yorshkar-ola-1775842840.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единая россия, газпром, россия