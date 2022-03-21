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ЕР внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней
ЕР внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 21.03.2022
ЕР внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней
Партия "Единая Россия" внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней, говорится в сообщении пресс-службы. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:39
2022-03-21T11:39
2022-03-21T11:49
единая россия
газпром
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней, говорится в сообщении пресс-службы.Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. Он дал поручение правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая."Единая Россия внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней. Он обеспечит бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти нa воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", - говорится в сообщении.Как отмечают авторы документа, инициатива разработана в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров.
https://ria.ru/20220301/yorshkar-ola-1775842840.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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единая россия, газпром, россия
11:39 21.03.2022 (обновлено: 11:49 21.03.2022)
ЕР внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней
"Единая Россия" внесла законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней