В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды
© Фото : Правительство Вологодской областиСтанция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области
ВОЛОГДА, 21 мар – РИА Новости. Станция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области, теперь 70% жителей города получат качественную водопроводную воду, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
По его словам, на строительство станции в прошлом году было выделено более 140 миллионов рублей в рамках региональной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". На станции установлено отечественное программное обеспечение, позволяющее следить за ее работой и вовремя реагировать на нештатные ситуации. Проект включал также расконсервацию дополнительной скважины с устройством павильона и прокладкой кольцевых водопроводов.
В следующем году власти планируют обеспечить чистой водой микрорайон "Леспромхоз" в Бабаево, отрезанный от основной части города железной дорогой.
Глава региона добавил, что включение в 2019 году Вологодской области в нацпроект "Чистая вода" позволило увеличить долю жителей области, получающих чистую питьевую воду, до 55%.
"В 2016 году мы приняли решение, что крупные населенные пункты, где имеются централизованные системы водоснабжения, получат новые современные системы водоочистки. К 2024 году мы поднимем долю населения, обеспеченного чистой водой, до 72%", - отметил Кувшинников.