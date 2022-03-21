https://ria.ru/20220321/ochistka-1779264158.html

В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды

В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды - РИА Новости, 21.03.2022

В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды

Станция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области, теперь 70% жителей города получат качественную водопроводную воду, сообщил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:00

2022-03-21T14:00

2022-03-21T14:00

вологодская область

вологодская область

бабаево

общество

жкх

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 21 мар – РИА Новости. Станция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области, теперь 70% жителей города получат качественную водопроводную воду, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По его словам, на строительство станции в прошлом году было выделено более 140 миллионов рублей в рамках региональной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". На станции установлено отечественное программное обеспечение, позволяющее следить за ее работой и вовремя реагировать на нештатные ситуации. Проект включал также расконсервацию дополнительной скважины с устройством павильона и прокладкой кольцевых водопроводов.В следующем году власти планируют обеспечить чистой водой микрорайон "Леспромхоз" в Бабаево, отрезанный от основной части города железной дорогой.Глава региона добавил, что включение в 2019 году Вологодской области в нацпроект "Чистая вода" позволило увеличить долю жителей области, получающих чистую питьевую воду, до 55%.

https://ria.ru/20220302/zakony-1776026113.html

https://ria.ru/20220315/proekt-1778219110.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, бабаево, общество, жкх, олег кувшинников