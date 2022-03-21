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В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды - РИА Новости, 21.03.2022
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В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды
В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды - РИА Новости, 21.03.2022
В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды
Станция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области, теперь 70% жителей города получат качественную водопроводную воду, сообщил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:00
2022-03-21T14:00
вологодская область
вологодская область
бабаево
общество
жкх
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 21 мар – РИА Новости. Станция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области, теперь 70% жителей города получат качественную водопроводную воду, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По его словам, на строительство станции в прошлом году было выделено более 140 миллионов рублей в рамках региональной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". На станции установлено отечественное программное обеспечение, позволяющее следить за ее работой и вовремя реагировать на нештатные ситуации. Проект включал также расконсервацию дополнительной скважины с устройством павильона и прокладкой кольцевых водопроводов.В следующем году власти планируют обеспечить чистой водой микрорайон "Леспромхоз" в Бабаево, отрезанный от основной части города железной дорогой.Глава региона добавил, что включение в 2019 году Вологодской области в нацпроект "Чистая вода" позволило увеличить долю жителей области, получающих чистую питьевую воду, до 55%.
https://ria.ru/20220302/zakony-1776026113.html
https://ria.ru/20220315/proekt-1778219110.html
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вологодская область, бабаево, общество, жкх, олег кувшинников
14:00 21.03.2022
 

В вологодском Бабаево запустили станцию очистки воды

© Фото : Правительство Вологодской областиСтанция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области
Станция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : Правительство Вологодской области
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ВОЛОГДА, 21 мар – РИА Новости. Станция обезжелезивания воды запущена в городе Бабаево Вологодской области, теперь 70% жителей города получат качественную водопроводную воду, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
По его словам, на строительство станции в прошлом году было выделено более 140 миллионов рублей в рамках региональной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". На станции установлено отечественное программное обеспечение, позволяющее следить за ее работой и вовремя реагировать на нештатные ситуации. Проект включал также расконсервацию дополнительной скважины с устройством павильона и прокладкой кольцевых водопроводов.
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Глава региона добавил, что включение в 2019 году Вологодской области в нацпроект "Чистая вода" позволило увеличить долю жителей области, получающих чистую питьевую воду, до 55%.
"В 2016 году мы приняли решение, что крупные населенные пункты, где имеются централизованные системы водоснабжения, получат новые современные системы водоочистки. К 2024 году мы поднимем долю населения, обеспеченного чистой водой, до 72%", - отметил Кувшинников.
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Вологодская областьВологодская областьБабаевоОбществоЖКХОлег Кувшинников
 
 
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