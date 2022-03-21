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ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР

ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 21.03.2022

ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР

В понедельник украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 9 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:28

2022-03-21T19:28

2022-03-21T20:16

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В понедельник украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 9 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция ДНР.В заявлении ведомства говорится, что с начала текущих суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых миномётов."Под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики", - сообщается в заявлении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Петровского района Донецка Последствия обстрела Петровского района Донецка 2022-03-21T19:28 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, вооруженные силы рф, видео