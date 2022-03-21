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ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/obstrely-1779337823.html
ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР
ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР
В понедельник украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 9 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:28
2022-03-21T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В понедельник украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 9 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция ДНР.В заявлении ведомства говорится, что с начала текущих суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых миномётов."Под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики", - сообщается в заявлении.
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4.7
96
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, вооруженные силы рф, видео
ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В понедельник украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 9 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция ДНР.
2022-03-21T19:28
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19:28 21.03.2022 (обновлено: 20:16 21.03.2022)
 
ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В понедельник украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 9 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция ДНР.
В заявлении ведомства говорится, что с начала текущих суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых миномётов.
"Под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики", - сообщается в заявлении.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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