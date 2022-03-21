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ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР
ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР
В понедельник украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 9 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:28
2022-03-21T19:28
2022-03-21T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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украина
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В понедельник украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 9 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция ДНР.В заявлении ведомства говорится, что с начала текущих суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых миномётов."Под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики", - сообщается в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
2022-03-21T19:28
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PT1M18S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, вооруженные силы рф, видео
19:28 21.03.2022 (обновлено: 20:16 21.03.2022)
ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам в ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по девяти населенным пунктам