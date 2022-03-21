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В ДНР погиб один мирный житель из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/obstrely-1779336945.html
В ДНР погиб один мирный житель из-за обстрелов ВСУ
В ДНР погиб один мирный житель из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР погиб один мирный житель из-за обстрелов ВСУ
Один мирный житель погиб, 18 ранены в Донецкой народной республике в понедельник в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:21
2022-03-21T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
владимир путин
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 18 ранены в Донецкой народной республике в понедельник в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР.В заявлении ведомства говорится, что с начала текущих суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых миномётов."Под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии один мирный житель погиб, 18 получили ранения. Повреждены 14 жилых домов, девять объектов гражданской инфраструктуры и четыре транспортных средства", - сообщается в заявлении.В заявлении также отмечается, что с начала специальной военной операцию на сторону ДНР добровольно перешли 314 украинских военнослужащих. Народная милиция ДНР также заявила, что с начала спецоперации РФ на Украине шесть подразделений украинских войск потеряли 1298 человек убитыми и 1479 ранеными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/obstrel-1779332602.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
19:21 21.03.2022 (обновлено: 19:38 21.03.2022)
 
В ДНР погиб один мирный житель из-за обстрелов ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила, что погиб один мирный житель из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов ВСУ в ДНР
Последствия обстрелов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрелов ВСУ в ДНР
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 18 ранены в Донецкой народной республике в понедельник в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР.
В заявлении ведомства говорится, что с начала текущих суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых миномётов.
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"Под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии один мирный житель погиб, 18 получили ранения. Повреждены 14 жилых домов, девять объектов гражданской инфраструктуры и четыре транспортных средства", - сообщается в заявлении.
В заявлении также отмечается, что с начала специальной военной операцию на сторону ДНР добровольно перешли 314 украинских военнослужащих. Народная милиция ДНР также заявила, что с начала спецоперации РФ на Украине шесть подразделений украинских войск потеряли 1298 человек убитыми и 1479 ранеными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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