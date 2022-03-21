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По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/obstrely-1779322281.html
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 21.03.2022
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны
Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:01
2022-03-21T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам - по ним бьют националисты и украинские вооруженные силы, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков.По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно"."Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса, и одно из них мы только что представили", - добавил генерал.
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Минобороны о применении комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в Киеве
Брифинг Минобороны России о применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в неработающем торговом центре на окраине Киева
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россия, донбасс, в мире, вооруженные силы украины
18:01 21.03.2022 (обновлено: 19:06 21.03.2022)
 
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны

Минобороны: по гражданским объектам бьют сами националисты и украинские войска

© REUTERS / Alexander ErmochenkoПоследствия обстрела в школе в Горловке
Последствия обстрела в школе в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Последствия обстрела в школе в Горловке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам - по ним бьют националисты и украинские вооруженные силы, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков.
По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно".
"Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса, и одно из них мы только что представили", - добавил генерал.
Разбитая машина у остановки на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 22:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияДонбассВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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