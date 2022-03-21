https://ria.ru/20220321/obstrely-1779322281.html

По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны

По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 21.03.2022

По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны

Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:01

2022-03-21T18:01

2022-03-21T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

россия

донбасс

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам - по ним бьют националисты и украинские вооруженные силы, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков.По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно"."Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса, и одно из них мы только что представили", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html

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Минобороны о применении комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в Киеве Брифинг Минобороны России о применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в неработающем торговом центре на окраине Киева 2022-03-21T18:01 true PT4M55S

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Наталья Макарова

россия, донбасс, в мире, вооруженные силы украины