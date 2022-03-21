https://ria.ru/20220321/obstrely-1779322281.html
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 21.03.2022
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны
Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:01
2022-03-21T18:01
2022-03-21T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775009042_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_4665eca8669b43b7edc5bfa708af42f2.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам - по ним бьют националисты и украинские вооруженные силы, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков.По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно"."Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса, и одно из них мы только что представили", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775009042_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_94113c0f0d18f6dc12aede6a670c1a54.jpg
Минобороны о применении комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в Киеве
Брифинг Минобороны России о применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в неработающем торговом центре на окраине Киева
2022-03-21T18:01
true
PT4M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, в мире, вооруженные силы украины
18:01 21.03.2022 (обновлено: 19:06 21.03.2022)
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны
Минобороны: по гражданским объектам бьют сами националисты и украинские войска