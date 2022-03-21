https://ria.ru/20220321/obstrel-1779348290.html
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:01
2022-03-21T21:01
2022-03-21T21:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
донбасс
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775782636_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8a46f47397fb31ea1663463582edb049.jpg
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению населенного пункта Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 20.35Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775782636_111:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_1470c68dec91ae2bb358b7c69f4f02fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, донбасс, луганская народная республика
21:01 21.03.2022 (обновлено: 21:08 21.03.2022)
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Михайловку в ДНР снарядами калибром 122 мм