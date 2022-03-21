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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/obstrel-1779343890.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:30
2022-03-21T20:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.07 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122мм", - говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
20:30 21.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧастный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.07 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122мм", - говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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