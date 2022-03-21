https://ria.ru/20220321/obstrel-1779343890.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:30
2022-03-21T20:30
2022-03-21T20:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.07 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122мм", - говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 122 мм