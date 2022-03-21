https://ria.ru/20220321/obstrel-1779332602.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
Украинские войска в 18.35 обстреляли Петровский район Донецка с применением БМ-21 "Град", выпущено 20 ракет, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:59
2022-03-21T18:59
2022-03-21T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779290721_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_682f2a8a34f5ec989094bdcf6a465300.jpg
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 обстреляли Петровский район Донецка с применением БМ-21 "Град", выпущено 20 ракет, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 18.35 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/grady-1779330793.html
донецкая народная республика
петровский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779290721_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47924824aad4d69cad8f9912ecadc837.jpg
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
2022-03-21T18:59
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
Представительства ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку