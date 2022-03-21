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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:10

2022-03-21T17:10

2022-03-21T17:48

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел произошел в 15.10 (совпадает с мск) из населенного пункта Опытное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Петровского района Донецка Последствия обстрела Петровского района Донецка 2022-03-21T17:10 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), сцкк, донбасс, вооруженные силы украины, украина, россия, луганская народная республика