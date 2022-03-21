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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/obstrel-1779310876.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:10
2022-03-21T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
сцкк
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел произошел в 15.10 (совпадает с мск) из населенного пункта Опытное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
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в мире, донецк (днр), сцкк, донбасс, вооруженные силы украины, украина, россия, луганская народная республика
17:10 21.03.2022 (обновлено: 17:48 21.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел произошел в 15.10 (совпадает с мск) из населенного пункта Опытное.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)СЦККДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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