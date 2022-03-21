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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/obstrel-1779290879.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска почти за 40 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:47
2022-03-21T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
зайцево
горловка
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска почти за 40 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 14:30 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 8 мин калибром 120 мм; 14:50 - н.п. Жованка – н.п. Зайцево (южное), выпущено 9 мин калибром 120 мм; 15:00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты Абакумова), выпущено 5 мин калибром 120 мм; 15:07 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район), выпущено 6 снарядов калибром 122мм", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
донецк (днр)
зайцево
горловка
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), зайцево, горловка, вооруженные силы украины, украина
15:47 21.03.2022 (обновлено: 15:56 21.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска почти за 40 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 14:30 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 8 мин калибром 120 мм; 14:50 - н.п. Жованка – н.п. Зайцево (южное), выпущено 9 мин калибром 120 мм; 15:00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты Абакумова), выпущено 5 мин калибром 120 мм; 15:07 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район), выпущено 6 снарядов калибром 122мм", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
"На линии фронта жилось плохо". Освобожденные города и села в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

Мужчина несет срубленную ветку дерева в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

Служба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

Богдана с сыном Михаилом в своем доме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

Дети качаются на качелях во дворе жилого дома в станице Луганской в Луганской народной республике
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

Местные жители в очереди за гуманитарной помощью в поселке Донское в Донецкой народной республике
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

Жители у продуктового ларька в станице Луганской в Луганской народной республике
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

Местные жители на одной из улиц в станице Луганской в Луганской народной республике
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

Налаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Мужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

Местные жители в здании Центральной районной больницы в городе Волноваха в Донецкой народной республике
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

Группа саперов МЧС ДНР проводит разминирование территории в городе Волноваха в Донецкой народной республике
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой народной республике
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ЗайцевоГорловкаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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