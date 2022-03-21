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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска почти за 40 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:47

2022-03-21T15:47

2022-03-21T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

зайцево

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вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска почти за 40 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 14:30 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 8 мин калибром 120 мм; 14:50 - н.п. Жованка – н.п. Зайцево (южное), выпущено 9 мин калибром 120 мм; 15:00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты Абакумова), выпущено 5 мин калибром 120 мм; 15:07 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район), выпущено 6 снарядов калибром 122мм", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

донецк (днр)

зайцево

горловка

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), зайцево, горловка, вооруженные силы украины, украина